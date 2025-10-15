케이뱅크, 고객 1500만명 돌파…국민 3명 중 1명이 고객

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2024년 3월 1000만 돌파 이후 1년 반 만에 1500만 넘어서며 고속 성장

올 3분기 말 기준 자산 33조 돌파

케이뱅크가 고객 1500만명을 돌파했다. 이는 국민 3명 중 1명이 케이뱅크를 이용한다는 의미로, 2024년 3월 1000만명 돌파 후 1년 반 만의 성과다.

케이뱅크는 2017년 4월 영업을 시작한 이래 2019년 4월 100만명, 2021년 5월 500만명, 2024년 3월 1000만명을 돌파했다. 영업 개시 후 500만명까지 4년 1개월, 이후 1000만명까지 2년 10개월, 다시 1500만명까지는 약 1년 반이 걸리며 고객 증가 속도가 점점 빨라지고 있다. 특히 지난해 이후 매월 평균 26만명가량이 새롭게 유입되며 고객 성장세가 두드러지고 있다.

고객 증가와 함께 자산 규모도 큰 폭으로 확대됐다. 2023년 말 21조4000억원이던 자산은 올 3분기 말 33조4000억원을 넘어섰다.

케이뱅크 측은 "개인사업자 고객 성장, 파격 금리와 혜택에 재미를 더한 상품 및 서비스, 적극적인 제휴와 기술 기반 혁신적인 사용자 경험 등이 국민 3명 중 1명이 쓰는 인터넷 은행으로의 성장을 이끌었다"고 평가했다.

특히 최근의 고객 성장은 소상공인과 자영업자 고객이 주도한 것으로 분석된다. 케이뱅크의 개인사업자 고객은 지난달 200만명을 넘어서며, 2023년 말 100만명 수준에서 1년 9개월 만에 두 배로 늘었다. 같은 기간 전체 고객 중 개인사업자 비중도 9%에서 14%로 확대됐다. 케이뱅크의 개인사업자 대출 누적 취급액은 지난달 3조원을 넘겼다.

케이뱅크 관계자는 "인터넷 은행 중 유일하게 운영 중인 '사장님 부동산담보대출'의 9월 평균 취급 금리는 연 3.20%로 업계 최저 수준인데다, 이르면 하루에서 3영업일 안에 대출 실행이 가능한 신속성이 고객 성장을 이끈 것으로 보인다"고 말했다.

높은 금리에 캐릭터와 게임형 혜택을 더한 서비스도 전방위 고객 확장을 이끈 요소로 꼽힌다. 파킹통장 플러스박스는 은행권 최고 수준 금리로 지난해부터 약 7조원의 자금이 유입됐다. 지난해 9월 출시한 'ONE 체크카드'는 출시 11개월 만에 고객 100만명을 넘기며, 국내 최대 신용·체크카드 플랫폼 '카드 고릴라'가 발표한 '인기 체크카드' 1위에도 올랐다. 게임처럼 즐기는 앱테크 '용돈 받기'와 '돈나무 키우기'도 지난해 출시 후 각각 140만명, 250만명의 고객이 몰리며 성장에 기여했다.

케이뱅크는 최근 국내 1위 가상자산거래소 업비트와 실명 확인 입출금계정 제휴를 1년 더 연장했다. 케이뱅크와 업비트는 5년간 이어온 파트너십을 기반으로 독보적인 가상자산거래 편의성을 제공한다. 이 같은 편의성을 앞세워 법인 가상자산 시장에서도 고객을 확대할 계획이다. 이 밖에 무신사, 무신사 페이먼트와 금융혁신을 위한 업무협약(MOU) 체결, 금융위원회로부터 혁신금융서비스로 지정받은 'AI 앱 번역' 및 'AI 상담 Assistant' 등을 통해 고객 저변을 확대해 나갈 계획이다.

케이뱅크의 1500만 고객 돌파에는 높아진 인지도도 한몫했다. 케이뱅크는 프로야구단 'KT wiz'와 e스포츠 팀 'kt 롤스터' 경기에 'Kbank' 로고 광고를 진행해 스포츠 팬을 중심으로 브랜드 친밀도를 높였다. 아울러 서울 주요 지하철 역사 브랜드 ATM 설치, 버스광고 등을 통해 대중교통 이용자들에게 자연스럽게 브랜드를 노출했다.





케이뱅크 관계자는 "1500만 고객 달성은 금리 경쟁력과 디지털 혁신, 생활 속 편리한 사용자환경이 만든 결과"라며 "앞으로도 상품서비스 혁신과 AI기반 기술력을 결합해 고객 모두가 금융혜택을 체감할 수 있는 새로운 금융경험을 선도해 나가겠다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

