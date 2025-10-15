[포토] 주택시장 안정화 대책 발표하는 이억원 금융위원장

정부가 서울 전역과 과천·광명·수원 등 경기 일부 지역을 규제지역으로 지정했다. 부동산 대출이 줄고 세제나 거래 과정에서 제약을 받는다. 25억원이 넘는 주택에 대해선 대출 한도를 기존 6억원에서 2억원 아래로 낮추기로 했다. 최근 일부 지역을 중심으로 한 집값 과열 양상이 심상치 않다고 판단, 급등한 지역은 물론 인접한 곳까지 포괄적으로 묶은 규제책을 내놨다. 정부는 15일 부동산 관계장관회의를 열고 이러한 내용을