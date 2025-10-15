부경대-미국 EducationUSA, ‘PKNU 글로벌 유학박람회’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미국 30개 대학 참여…지역 학생 대상 입학·장학금 정보 제공

국립부경대학교(총장 배상훈)는 미국 국무부 산하 Education USA와 공동으로 지난 14일 오후 부경컨벤션홀에서 'PKNU 글로벌 유학박람회'를 개최했다.

이 박람회에는 아리조나주립대, 존스홉킨스대 캐리경영대, 노스이스턴대, 켄트주립대, 아이오와주립대, 사바나예술대, 뉴욕주립대 버팔로캠퍼스 등 미국 주요 30개 대학이 참가해, 미국 유학에 관심 있는 지역 학생들이 대거 참석해 성황을 이뤘다.

이날 오후 3시부터 5시까지 열린 박람회에서는 각 대학 입학 담당자가 직접 대학별 입학 절차, 교육 프로그램, 학부 장학금 등 실질적인 정보를 제공했다.

이어 미래관 1층 부산아메리칸코너에서 '미국 대학원 유학 장학금 설명회'가 열려, 노스이스턴대와 켄트주립대 관계자가 대학원 진학 및 장학금 제도를 소개했다.





부경대는 주한미국대사관과 협력해 부산아메리칸코너를 캠퍼스 내에 공동 운영하고 있으며, 이번 행사를 통해 지역 학생들이 글로벌 진학 기회를 넓히고 국제 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

국립부경대학교가 미국 국무부 산하 EducationUSA와 공동으로 부경컨벤션홀에서 'PKNU 글로벌 유학박람회'를 개최하고 있다. 국립부경대 제공

