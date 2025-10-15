[오늘의신상]대상 청정원의 발효 노하우 담은 순창 '본된장'

'청정원 순창 명가발효공법' 적용해 깊고 깔끔한 장맛

대상이 차별화된 발효 기술과 현대 식품 과학 기술을 접목한 된장 신제품 '본(本)된장'을 선보인다고 15일 밝혔다.

대상은 제품 개발을 위해 전담팀을 신설, 집중적인 연구와 테스트를 거쳐 이번 신제품을 완성했다. 누구나 맛있다고 느낄 수 있는 깊고 깔끔한 장맛을 만들기 위해 소비자 조사와 관능 평가를 거듭해 기초 데이터를 축적했고, 기존 된장보다 맛과 향, 감칠맛을 끌어올린 차별화된 신제품을 개발하게 됐다.

특히, 전통 장류인 된장에 최신 감각 과학(Sensory Tech) 기술을 접목해 맛의 풍미와 깊이를 정교하게 다듬었다. 신제품 개발을 위한 기반 연구의 일환으로 이화여대 식품영양학과 정서진 교수 연구팀과 함께 된장의 향미를 다층적으로 분석한 플레이버휠(Flavour Wheel) 개발 프로젝트를 수행했으며, 현대식 된장에 대한 소비자 인식과 맛 평가 기준을 새롭게 정립했다. 해당 공동 연구는 학술 가치를 인정받아 지난 8월 미국 필라델피아에서 열린 감각과학 국제 심포지엄에서 발표돼 국제무대에서 된장의 복합적 매력을 알리기도 했다.

학계와 연구진, 마케터의 공동 노력으로 탄생한 본된장은 청정원 순창의 발효 노하우가 집약된 '명가발효공법'을 적용해 한 단계 진보한 깊은 장맛을 구현했다. 청정원 순창이 엄선한 우량발효균주를 사용해 쿰쿰함 없는 장맛이 특징으로, 밀가루 없이 콩과 현미로 숙성 발효해 텁텁하지 않은 깔끔한 장맛을 완성했다. 대상은 앞으로 본된장을 중심으로 제품 포트폴리오를 다각화할 계획이다.





김정수 대상 장앤테이스티팀 팀장은 "신제품 본된장은 남녀노소 누구나 맛있다고 느낄 수 있도록 발효 기술에 식품 과학을 더해 정교하게 완성한 제품"이라며 "장류 명가의 자부심을 바탕으로 전통 장류의 가치를 현대적으로 재해석해 소비자들에게 발효의 본질을 알리고 된장의 새로운 기준을 제공하겠다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

