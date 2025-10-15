부산항만공사, 남구·신선대감만터미널과 ‘행복나누기 사업’ 협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지사각지대 발굴·맞춤형 복지 지원 협력…지역상생형 사회공헌 강화

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 14일 부산 남구청에서 부산시 남구, 신선대감만터미널과 '2025년 행복나누기 사업' 협약을 체결했다.

'행복나누기 사업'은 남구에서 추진 중인 지역 이웃돕기 프로그램으로, 민관 협력을 통해 복지사각지대를 발굴하고 맞춤형 복지서비스를 제공하는 나눔 프로젝트다.

부산항만공사가 부산남구·신선대감만터미널과 ‘행복나누기 사업’ 협약을 체결하고 있다. BPA 제공

AD

이번 협약을 통해 BPA는 남구 지역 복지사각지대 특화사업을 발굴하고, 신선대감만터미널은 사업 후원을 맡으며, 남구는 대상자 발굴과 복지서비스 연계에 협력하게 된다.

BPA는 남구 항만 인근 지역에 'BPA 희망곳간' 3개소를 설치·운영하며 나눔 문화를 확산하고 있다. 또 2022년부터 남구청과 함께 복지사각지대 지원사업인 '항만 인근 찾아가는 사회공헌 사업'을 추진해 매년 1500만원 규모의 지원으로 4년간 총 235가구를 후원해왔다.

신선대감만터미널 역시 '남구 희망나눔 캠페인' 등 항만 인근 지역 복지증진 활동을 꾸준히 이어오고 있으며, BPA 희망곳간 두 곳에 매년 1000만원 상당의 정기 후원을 약속하는 등 지역 상생에 적극 동참하고 있다.

이정행 신선대감만터미널 대표이사는 "지역사회와의 상생을 중요한 기업 가치로 삼고, 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역 발전과 이웃 복지 향상에 기여하겠다"고 말했다.





AD

송상근 부산항만공사 사장은 "이번 협약이 항만과 지역사회의 상생협력 모델로 자리 잡길 바란다"며, "지역과 함께 성장하는 공기업으로서 나눔 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>