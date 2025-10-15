과기정통부 중심 제조·산업 AI 대전환 '원팀' 구성…AX 확산 가속화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제조·산업 AX 핵심 3개 부처 맞손

국가AI전략위 산하 '제조TF' 구성

산업 전반의 인공지능(AI) 전환(AX) 확산을 위해 관련 핵심 부처인 과학기술정보통신부와 산업통상자원부, 중소벤처기업부가 손을 맞잡았다. 과학기술과 AI 분야 국가 컨트롤타워로 승격한 과기정통부를 중심으로 '원팀'이 돼 AI 3대 강국 도약을 뒷받침한다는 취지다.

15일 서울 종로구 과학기술자문위원회 대회의실에서 열린 '산업 전반의 AX 확산을 위한 업무협약(MOU) 체결식'에서 한성숙 중소벤처기업부 장관(왼쪽부터), 배경훈 과기부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 임문영 국가인공지능전력위원회 부위원장, 김정관 산업통상부 장관이 MOU 체결후 기념사진을 찍고 있다. 2025.10.15 윤동주 기자

배경훈 과기부총리 겸 과기정통부 장관과 김정관 산업부 장관, 한성숙 중기부 장관은 15일 서울 종로구 국가과학기술자문회의 대회의실에서 산업 전반의 성공적인 AX 확산을 본격 지원하는 업무협약을 체결했다.

이번 업무협약은 산업에 AI를 적용해 부가가치를 창출하고, 국가. 기업 경쟁력을 확보하는 것이 중요해진 만큼 이를 장려하기 위해 정부가 적극적으로 나서야 한다는 공감대에서 비롯됐다.

세부적으로 ▲산업 전반의 AX 역량 강화 및 핵심기술 내재화 ▲AI 벤처·스타트업과 중소·소상공인의 AI 기술사업화 및 현장 맞춤형 AX 기술 개발 ▲지역 핵심 산업군 중심의 AX 생태계 조성 ▲AI 관련 국정과제의 차질 없는 이행 등을 지원한다. 이 외에도 부처별 산·학·연 전문가들의 기술 교류회 등을 통해 긴밀히 협력한다.

세 부처는 통합적 협력 구조를 통해 산업 전반에 AX 확산 속도를 높이고, 지역과 기업 규모와 관계없이 AI를 활용할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대했다.

배경훈 부총리는 "AI 대전환은 단순한 기술 혁신을 넘어 국가 경쟁력과 미래 번영을 좌우하는 국가적 생존 전략"이라며 "우리의 제조 DNA 강점에 AI를 접목해 전 세계가 주목하는 기술력을 갖춰야 하고, 이를 위해 세 부처가 하나의 팀처럼 협력해 일관된 정책을 추진하겠다"고 말했다.

이어 "이번 업무협약은 AI 핵심 기술과 인프라를 기반으로 산업 전반의 AX 확산을 앞당기고, AI 스타트업과 함께 글로벌 신시장을 여는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "과기정통부는 AI 기본 역량 구축과 내재화에 박차를 가할 것"이라고 덧붙였다.

김정관 장관은 유기적이고 실효성 높은 제조 AX 정책을 추진해 나가겠다고 했다. 김 장관은 "인구 감소, 생산성 정체, 중국의 기술 추격 등 우리 산업이 당면한 위기를 극복하기 위해서는 AI 대전환이 유일한 해법"이라며 "생존을 위한 속도 경쟁에서 살아남기 위해서는 AI와 데이터, 제조 현장을 긴밀히 연결하고, 우리가 가진 장점을 지렛대 삼아 기술 혁신과 제조업의 고도화를 이루어야 한다"고 강조했다.

한성숙 장관은 "AI 대전환 시대에 중소기업과 소상공인들은 AI를 활용하지 않으면 살아남기 어려운, 더 절박한 상황"이라며 "이번 협약은 정부 인프라와 대기업의 AI 기술, 경험을 활용할 수 있도록 해 AI 벤처·스타트업에는 새로운 성장 기회를, 중소·소상공인들은 미래 경쟁력을 확보할 수 있는 중요한 계기가 될 것"이라고 전했다.





임문영 국가인공지능전략위원회 상근 부위원장은 "AI는 우리 기업의 체질 자체를 바꾸는 핵심 기술인 만큼 AI 3대 강국으로 도약하기 위해서는 각 산업 도메인의 전문성에 AI를 융합하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "세 부처 간 업무협약을 계기로 향후 위원회 산하 제조 태스크포스(TF)를 구성해 AI 기반 산업 대전환을 중점 지원해 나가겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

