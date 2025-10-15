구미경찰서, QR범죄예방진단 결과 기반 민·경·학 협력 공동체 치안 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다중운집장소의 범죄취약요소를 해소

주민들의 체감안전도를 높이기

구미경찰서(서장 김동욱)에서는 지난 13일 인동 로데오거리 및 인동초등학교 일대에서 민·경·학 협력 공동체 치안 연계 합동 순찰을 실시했다.

이번 순찰은 지난 9월에 실시된 주민 참여형 QR범죄예방진단 결과를 토대로, 인동 로데오거리 등 다중운집 장소의 범죄 취약 요소를 해소하고 주민들의 체감안전도를 높이기 위해 마련됐다.

민·경·학 협력 공동체 치안 연계 합동순찰을 실시했다./김이환기자

이날 합동 순찰에는 경운대학교 경찰행정학과 대학생과 인동·진평자율방범대원 등 총 40여명이 참여했다.

참석자들은 두 개의 순찰조로 나눠 인동파출소에서 로데오거리 및 인동초등학교 주변을 중심을 약 2km 구간을 도보로 순찰하며 범죄예방 시설물을 점검하는 등 범죄 예방진단 활동을 병행했다.

구미경찰서는 지난 6월부터 자율방범대와 함께 주민참여형 QR범죄예방진단을 도입해 지역 공원, 공중화장실 및 다중이용장소를 중심으로 순찰 활동을 실시하며 현재까지 총 4221건의 범죄 예방진단 데이터를 축적, 발굴된 범죄 취약 요소를 구미시 등 유관기관과의 협업을 통한 개선으로 주민 체감 불안 요소를 해소해 나가고 있다.





구미경찰서장은 "민·경·학이 함께하는 협력 순찰은 지역사회가 스스로 안전망을 구축해 가는 좋은 사례"라며 "앞으로도 공동체 중심의 참여치안을 활성화해 범죄로부터 안전한 구미를 만들어가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

