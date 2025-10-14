춘천시, 일반공무직 본봉 1.7% 인상·정근수당 지급률 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

환경미화원 본봉 3.0% 인상·조장수당 신설 등

노사 7차 교섭 끝 합의…11월 안 소급분 지급

춘천시 환경미화원과 일반공무직의 임금이 인상된다.

육동한 시장은 14일 시청 접견실에서 박훈주 전국자치단체공무직본부 춘천시지부장 등과 2025년 임금협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 춘천시 제공

육동한 시장은 14일 시청 접견실에서 전국자치단체공무직본부 춘천시지부(지부장 박훈주)와 2025년 임금협약을 체결했다.

주요 협약 내용으로는 △일반공무직 본봉 및 정근수당 지급률 인상 △환경공무직 본봉 3.0% 인상 △환경공무직 조장수당 신설 △민원수당 지급 대상 추가 등이 담겼다.

노사 양측은 지난 7월부터 7차례 교섭을 통해 이런 내용을 담은 입금 협약에 최종 합의했다.

적용 대상은 비조합원까지 포함한 전체 공무직 근로자로 2025년 소급분은 11월 안으로 지급한다. 일반공무직의 경우 본봉 1.7% 인상과 정근수당 지급률 인상을 통해 본봉 3.15% 인상이 되는 효과가 있다.





육동한 춘천시장은 "이번 임금 인상이 근로자의 사기 진작과 안정적인 근무 환경 조성으로 이어지길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

