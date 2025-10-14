'정부 합동대응팀' 15일 캄보디아 급파…범죄혐의자는 국내서 수사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김진아 외교부 2차관을 단장으로 국수본·국정원 관계자 투입

사망 국민 부검·국내 운구 추진

특별 항공편 투입해 韓범죄혐의자 조기 송환 협의

한-캄 스캠 합동 대응 TF팀 구성도 합의

이재명 대통령이 최근 캄보디아에서 급증하고 있는 취업사기·감금 피해로부터 우리 국민을 보호하고자 김진아 외교부 제2차관을 단장으로 하는 정부 합동대응팀을 15일 캄보디아에 급파하라고 지시했다. 합동대응팀에는 박성주 경찰청 국가수사본부장을 포함해 경찰청·국정원 관계자 등이 동행한다.

연합뉴스

AD

14일 대통령실에 따르면 합동대응팀은 캄보디아 측과 우리 국민 보호를 위한 다각적인 방안에 대해 협의하고 우리 사망 국민의 조속한 부검과 국내 운구도 추진할 계획이다.

아울러 합동대응팀은 현지에 구금돼 있는 우리 국민 범죄 혐의자들을 특별 항공편을 투입해 최단 시일 내 조기 송환하는 방안을 캄보디아 관계 당국과 긴밀히 협의할 방침이다. 해당 국민들은 국내로 송환된 뒤 온라인 범죄 혐의와 관련해 수사를 받고, 혐의가 밝혀진다면 법에 따라 조치를 받게 된다.

정부는 이 대통령의 총력 대응 지시에 따라 캄보디아 정부와 긴급 접촉, 양국 경찰을 중심으로 수사당국이 참여하는 한-캄 스캠 합동 대응 태스크포스(TF)팀 구성에도 합의했다. 정부는 추가 피해를 방지하기 위해 주요 범죄 발생 지역을 여행금지(여행경보 4단계) 지역으로 지정하고, 현지 인력을 보강할 계획이다.





AD

대통령실은 "정부는 외교부 본부 대사가 캄보디아에 체류하며 신임 대사가 부임하기 전까지 대사관의 관련 업무를 총괄하고 캄보디아 측과 협력해 나가도록 하겠다"며 "주캄보디아대사관의 현지 대응 인력도 보강한다"고 설명했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>