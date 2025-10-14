청년이 만드는 더 나은 하남…하남시, 청년명예시장 공개 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 하남시(시장 이현재)가 청년의 시선으로 시정을 함께 만들어갈 '청년명예시장'을 오는 28일까지 공개 모집한다.

모집 대상은 하남시에 거주하거나 활동하는 만 19세부터 39세 이하 청년으로, 시정에 관심이 많고 정책 각 분야 발전에 기여할 수 있는 사람이라면 누구나 지원할 수 있다.

청년명예시장제는 하남시 민선 8기 공약으로 2023년 처음 도입된 제도로, 청년 세대의 목소리를 시정에 직접 반영하기 위해 마련됐다. 청년명예시장은 ▲정기회의 진행 ▲청년정책 의제 발굴 및 제안 ▲정책 현장 방문 ▲시 행사 참석 등 다양한 활동을 펼친다.

이번 모집은 현 청년명예시장의 사임에 따른 후임 선발로, 새로 위촉되는 청년명예시장은 기존 임기인 2026년 1월 31일까지 활동하게 되며, 이후 최대 2회 연임이 가능하다.

선발은 1차 서류심사와 2차 면접심사를 거쳐 11월 중 최종 선정하며, 12월 위촉식을 통해 공식 활동을 시작한다. 활동 기간에는 소정의 활동비가 지급된다.

하남시는 그동안 청년명예시장과 청년정책특보단으로 구성된 '청년메이트' 운영을 통해 시정 주요 업무 청취, 정책 제안, 시민 의견수렴 등 청년 시정 참여의 폭을 넓혀왔다.

특히 제3기 '청년메이트'는 ▲청년 지역유망기업 대탐방 ▲청년의 날 기념행사 '청년 명랑운동회' 기획 ▲청년정책 발굴 워크숍 참여 ▲청년메이트 SNS 개설 및 홍보활동 등으로 청년들의 자율적 정책 참여 문화를 정착시켰다.

이러한 노력을 인정받아 하남시는 올해 '2025 국민공감캠페인'에서 '청년미래도시 부문 대상'을 수상했다. 청년이 머물고 성장할 수 있는 정책 기반을 마련하고, 문화·복지 인프라 확충과 청년 일자리 지원에서 높은 평가를 받았다.

이현재 시장은 "청년명예시장제는 청년의 시선으로 시정을 바라보고 정책에 새로운 활력을 불어넣는 제도"라며 "새로 선발될 청년명예시장이 청년세대가 공감할 수 있는 정책을 발굴해 '청년이 살고 싶은 하남'을 함께 만들어가길 기대한다"고 말했다.

청년명예시장 모집에 대한 자세한 내용과 관련 서류 등은 하남시청 홈페이지 고시공고란에서 확인할 수 있으며, 신청은 청년일자리과 청년지원팀(본관 3층)에 방문하거나 이메일로 신청서와 구비서류를 제출하면 된다. 접수 마감은 10월 28일 오후 6시까지다.





모집과 관련한 자세한 사항은 하남시청 청년일자리과 청년지원팀으로 문의하면 된다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

