가평군, '2025 자라섬 꽃 페스타(가을)' 성료

잦은 비에도 불구하고 일일 최고 유료 방문객 수 갱신

경기 가평군은 자라섬 일원에서 지난달 13일부터 30일 동안 열린 '2025 자라섬 꽃 페스타(가을)'가 지난 12일 성황리에 막을 내렸다고 14일 밝혔다.

가평군은 자라섬 일원에서 지난달 13일부터 30일 동안 열린 '2025 자라섬 꽃 페스타(가을)'가 지난 12일 성황리에 막을 내렸다. 가평군 제공

이번 페스타는 단순히 꽃을 감상하는 축제를 넘어, 여름 집중호우로 인해 피해를 입은 지역사회와 주민들에게 위로와 응원의 메시지를 전하는 자리이기도 했다.

행사기간 30일 중 주말을 포함해 14일간 비가 내려 전체 관람객 수는 전년에 비해 다소 감소했다. 하지만 일일 최고 유료 방문객 수는 9% 증가해 10월 8일에는 역대 행사 개최 이래 가장 많은 9908명이 축제장을 다녀갔다. 또한 농산물 및 음료·체험부스 판매실적은 작년 가을 대비 2% 증가한 6억4000만원을 기록했다.





서태원 가평군수는 "이번 꽃 페스타가 비록 악천후 속에서 열렸지만, 일일 최고 방문객 수 갱신을 보며 전국의 모든 분들이 보여주신 따뜻한 관심을 느낄 수 있었다"며 "이번 행사가 피해를 입은 주민 여러분에게 위안과 작은 희망의 등불이 되었길 바란다"고 전했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

