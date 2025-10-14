광주시, 지반침하 원인 '공동' 조사 확대한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

취약구간 도로 87.3㎞ 구간 연내 탐사

선제 대응 통해 확인땐 신속 보수 방침

장비를 이용한 '공동 조사' 자료사진. 광주시 제공

광주시는 지반침하 사고의 선제적 예방 및 시민 안전 확보를 위해 도로 하부의 '공동(空洞)' 조사를 확대한다고 14일 밝혔다.

'공동'은 도로 아래 빈 공간을 말하는데, 조사를 통해 발견된 공동은 신속하게 보수해 지반침하 사고를 사전에 예방할 계획이다.

시는 지반침하 사고 취약구간 도로 19개 노선 87.3㎞를 대상으로 올해 말까지 지표투과레이더(GPR) 비파괴 방식으로 조사하고, 공동이 확인되면 신속하게 보수할 예정이다.

올해 조사 대상 구간 87.3㎞는 지난해(38㎞)보다 2.3배 늘어난 것으로, 최근 지반침하 관련 안전에 대한 시민 관심도가 높아짐에 따라 선제적 대응에 나선 것이다.

시는 또 국토안전관리원이 조사한 공동에 대해서도 도로관리 주체, 자치구, 관계기관 등과 협의해 신속히 복구해 나간다는 방침이다.





주인석 도로과장은 "이번 공동 조사 및 복구는 물론 앞으로 지속적으로 조사 구간을 확대해 나갈 계획이다"며 "지반침하를 선제적으로 대응함으로써 시민 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

