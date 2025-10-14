한울본부, 제5회 다누림컬쳐데이 가을 콘서트 '화양연화' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 29일 오후 7시 울진군 연호문화센터



이재훈·김태우·김연우·포레스텔라 등 출연

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 오는 10월 29일 오후 7시 울진군 연호문화센터에서 '화양연화(花樣年華): 찬란하게 빛났던 그 순간'으로 제5회 한울다누림컬쳐데이 가을 콘서트를 개최한다.

한울본부 제5회 한울다누림컬쳐데이 가을 콘서트 '화양연화'.

그룹 쿨(COOL)의 '이재훈', 그룹 GOD의 '김태우', 발라드 가수 '김연우', 크로스오버 그룹 '포레스텔라'가 출연하며, 지난 8월 제2회 한울 열광 문화제 전국 청소년 댄스 페스티벌 수상팀인 '웰보스 크루', '다코어스', '오드와이 크루' 등 세 팀의 특별 무대도 준비돼 있다.

관람 대상은 울진군민으로, 온라인 사전 예약 500석과 선착순 현장 대기 200석이 마련된다. 세부 내용은 한울본부 홈페이지 또는 인스타그램에서 확인할 수 있으며, 관련 문의는 한울본부 홍보부로 하면 된다.





이세용 본부장은 "이번 공연을 통해 각자의 화양연화를 회상하고 가장 찬란하게 빛나는 시간은 먼 과거의 추억이 아닌 현재임을 느끼면 좋겠다"라며 "그동안의 성원에 힘입어 보다 많은 분이 관람할 수 있도록 공연 장소를 변경했으며 울진군민들이 한울원전본부와의 따뜻한 시간을 함께하길 기대한다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

