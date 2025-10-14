이선희 경북도의원, '대한민국 세계화 공로대상' 수상…"지역과 국가발전에 헌신할터"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북도의회 이선희 기획경제위원장(국민의힘·청도)이 13일 서울시내 국회박물관(구 헌정회관)에서 열린 제10차 세계한인여성대회에서 지역 국제화와 여성리더십 확산 공로를 인정받아 '대한민국 세계화 공로대상'을 수상했다.

이번 행사는 세계한인여성협회와 이인선 국회 여성가족위원장이 공동 주최하고, 사단법인 ICKC세계한인문화교류협회가 후원했다. 이 자리에는 세계 각국에서 활약중인 한인 여성 지도자들과 국내 주요 인사들이 대거 참석해 지역 국제화와 여성 리더십 확산에 기여한 인물들을 함께 축하했다.

경북도의회 이선희 의원(왼쪽)이 '대한민국 세계화 공로 대상' 축하 꽃다발을 들고 기념사진을 찍고 있다.

세계한인여성협회(UWKW, United World Korean Women)는 올해로 창립 12주년을 맞이했으며, 재외 한인 여성의 정책방향과 미래상을 제시하고, 한민족의 정체성을 기반으로 세계 속 한인 여성들의 교류와 협력을 강화해왔다. 특히 이번 대회와 함께 진행된 '제4회 대한민국 세계화 공로 봉사 시상식'은 각 분야에서 국가의 위상제고와 세계화, 여성 지도력 확산에 기여한 인물을 선정해 시상하는 행사로, 세계속 한인 여성들의 국제적 영향력을 넓히는 장이 됐다.

이선희 위원장은 경북 청도 출신의 재선 도의원으로서 경북도의회 예산결산특별위원장, 기획경제위원장 등을 역임하면서, 지역 균형발전과 미래 산업 육성, 지방분권 강화를 위한 제도적 기반을 다져왔다. 특히, APEC 정상회의의 경주 개최 확정 이후 '경상북도 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 지원 조례' 제정을 주도하는 등 경북이 세계적인 국제행사를 성공적으로 개최할 수 있는 제도적 지원 토대를 마련한 점이 높이 평가됐다.

또한 이선희 위원장은 자유한국당(현 국민의힘) 경북도당 여성위원장을 역임하고, 현재는 국민의힘 중앙연수위원회 부위원장과 경북여성의원협의회 회장으로 활동하면서 여성 리더로서 소통과 포용의 리더십을 발휘하며, 여성의 사회참여 확대와 정책적 기반 강화에서 힘써왔다,

이선희 위원장은 수상 소감에서 "지방의 여성 정치인으로서 경북의 발전과 대한민국의 미래 경쟁력을 위해 걸어온 길을 인정받은 것 같아 무척 감사하면서도 큰 책임감을 느낀다"며 "앞으로도 지역의 주민이 체감할 수 있는 삶의 질의 실질적 변화를 만들어가는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 이어 "세계 곳곳의 한인 여성들이 서로를 응원하며 대한민국의 이름을 빛내고 있다"며 "저 또한 그 일원으로서 여성의 잠재력과 역량이 지역과 국가 발전의 새로운 원동력이 될 수 있도록 더욱 헌신하겠다"고 덧붙였다.





한편, 이번 '제10차 세계한인여성대회'는 개막과 함께 'K-culture 세계화' 포럼, '제4회 대한민국 세계화 공로·봉사 시상식'을 시작으로 지난 13일부터 15일까지 2박 3일간 우리 민족의 정신과 전통문화가 살아 숨쉬는 고장이자 경북도청이 자리한 경북 안동에서 문화 교류와 학술 포럼 등 다양한 행사가 이어질 예정이다.





