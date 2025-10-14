경북 교육발전특구 시범지역, 13곳 중 포항·상주 A등급…구미·영천·영주 B등급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육부, 1년차 성과평가

5곳 5억∼10억씩 지원

경북교육청(교육감 임종식)은 13일 발표된 교육부의 '2024년 교육발전특구 시범지역 1년 차 성과평가' 결과에서 포항, 상주, 칠곡이 우수한 성과를 거뒀다고 밝혔다.

이번 평가는 교육부가 2024년에 지정한 도내 13개 시범지역을 대상으로 실시한 1년 차 성과 평가로, △시범지역의 협력 거버넌스 구축 △특별교부금 집행 관리 △지자체의 교육혁신 의지 △자체 성과관리 △우수사례 등이 종합적으로 평가됐다.

'교육발전특구 시범사업'은 지자체와 교육청, 대학, 지역 기업 및 공공기관이 협력해 교육혁신과 지역 인재 양성, 정주 생태계 조성을 종합적으로 지원하는 교육부의 핵심 국가균형발전 정책이다.

시범 운영 기간은 2024년부터 2026년까지 3년이며, 경북에서는 포항과 김천, 안동 등 13개 지역이 2024년 시범 지역으로 지정됐고, 2025년에는 경주와 문경이 추가 지정되면서 15개 지역이 시범 지역으로 운영중이다. 각 지역은 지역의 특색을 살린 교육발전 모델을 중심으로 사업을 추진하고 있다.

이번 평가 결과, 포항과 상주는 A등급을, 구미 영주 영천은 B등급을 받았고, 칠곡은 관리지역에서 선도 지역으로 승격됐다. 또한 경산과 봉화는 기존 관리지역으로서 시범 지역 운영을 유지하게 됐다.

교육부는 평가 결과에 따라 A등급 지역에는 최대 10억원, B등급 지역에는 최대 5억원을 지원하며, 관리지역이 선도 지역으로 승격될 경우에도 최대 5억원의 2025년도 추가 사업비를 신청할 수 있는 혜택을 차등 부여한다.

이로써 경북은 총 40억원 한도 내에서 2025년도 추가 사업비를 신청할 수 있는 자격을 확보했다.





임종식 경북교육감은 "이번 평가 결과를 바탕으로 2025년도 연차 평가에 대비해 지역별 맞춤형 컨설팅과 자체 점검을 강화하겠다"라며, "앞으로도 지자체 지역 관계기관과 긴밀한 협력을 통해 시범 지역이 정식 지정될 수 있도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.





