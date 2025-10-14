[2025국감]김성환 장관, "경기북부 재생에너지 거점화 적극 추진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기후에너지환경부 국정감사서 밝혀

연합뉴스

AD

김성환 기후에너지환경부 장관은 14일 열린 국회 기후에너지환경노동위원회 국정감사에서 경기 북부 지역을 재생에너지 거점 지역으로 육성하자는 박정 더불어민주당 의원(파주시을)의 제안에 "적극 추진하겠다"고 밝혔다.

박 의원은 이날 기후에너지환경부 국정감사에서 "좁은 국토 여건상 대규모 신재생 입지를 찾는 일은 현실적으로 어렵다"며 "경기북부 접경지역의 제한보호구역( 민통선 이남 약 1646㎢ )과 민통선 북상 시 추가 확보되는 미개발 부지를 신재생에너지 입지로 전환할 수 있다"고 제안했다.

최근 정부는 2035년까지 재생에너지 발전량을 270테라와트시(TWh) 까지 확대, 전체 발전량의 37%를 신재생에너지로 전환하겠다는 목표를 제시한 바 있다. 박 의원은 "이를 달성하려면 현재 34GW 수준의 설비를 최소 130~200GW로 늘려야 하며, 서울시의 3배(1700㎢ ) 이상 규모의 부지 확보가 필요하다"고 주장했다.

김 의원은 경기도 북부에서 생산한 재생에너지를 용인 반도체 클러스터로 보내는 경기북부 에너지고속도로 구축 제안에 대해서도 공감을 나타냈다.

박 의원은 이날 "남부권에서 수도권으로 전력을 송전하는 기존 에너지 고속도로 사업은 수백킬로의 송전망이 필요해 막대한 예산과 시간이 소요된다 "며 " 경기 북부권은 파주 ~ 서울 30㎞, 고양 ~ 용인 80㎞ 수준으로 훨씬 짧아 비용과 기간을 획기적으로 절감할 수 있다.:"고 설명했다.





AD

박 의원은 "경기북부권 에너지 고속도로 구축이 수도권 전력 리스크와 정부의 재생에너지 목표를 동시에 해결할 유일한 해법"이라고 강조했다. 이에 대해 김 장관은 "재생에너지는 지산지소로, 수도권에서 필요한 전력은 수도권에서 찾는 게 맞다"고 답했다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>