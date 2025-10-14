이장우 "대전그린농업대학 졸업생 농업 선도하는 핵심 인재로 성장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제17기 교육생 69명 졸업

이장우 대전시장이 14일 농업기술센터 대강당에서 열린 제17기 대전그린농업대학 졸업식에 참석해 "대전그린농업대학 졸업생들이 농업의 미래를 선도하는 핵심 인재로 성장해 대전 시민에게 안전하고 건강한 먹거리를 제공하고 지역 농업의 발전을 이끌어 주기를 기대한다"며 축하와 당부의 말을 전했다.

이번 졸업식은 지난해 4월 1일 입학한 69명의 교육생이 졸업장을 수여 받았다.

대전그린농업대학은 지금까지 총 1317명의 전문 농업인을 배출하며 첨단 과학농업을 선도하는 지역 농업인 교육의 중심 기관으로 자리매김하고 있다.

제17기 대전그린농업대학은 전원생활반, 스마트농업반으로 나누어 24회 과정 동안 매주 화요일 4시간씩 운영됐다.

교육 내용은 채소, 과수, 화훼, 특용작물, 토양관리, 병해충 방제, 스마트팜 시설 및 재배 관리 등 농업 현장에서 필요한 전반적인 기술을 다뤘으며, 교육생들은 이론 강의뿐만 아니라 현장 실습, 조별 토론, 선진지 견학 등을 통해 실질적인 역량을 강화했다.





또한 과정에는 각 분야 최고 수준의 전문가들이 강사로 참여해 첨단 농업기술과 최신 경향을 소개함으로써 교육생들의 만족도를 높였다. 특히 스마트농업 분야의 심화 교육은 미래 농업 경쟁력을 높였다는 평가다.





