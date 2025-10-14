한국도로공사, 15일 제2중부고속도로 일시 전면 차단

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제2중부고속도로 곤지암 부근 양방향 총 3차례(각 10분) 전면 차단

안전 확보 위한 불가피한 조치···차단 시간대 우회도로 이용 당부

한국도로공사 서울경기본부는 수도권 제2순환고속도로 양평~이천 구간 건설공사를 위해 제2중부고속도로 곤지암 부근(333.7㎞~333.9㎞) 양방향 구간을 15일 오전 10시부터 오후 3시 40분 사이 총 3차례(각 10분간) 일시적으로 전면 차단한다고 14일 밝혔다.

우회도로 안내도. 한국도로공사 제공

이번 차단은 '진우분기점2교' 교량 강교 거치 작업을 안전하게 수행하기 위한 불가피한 조치로 공사 시간 동안 해당 구간의 모든 차량 통행이 제한된다.

도공은 교통 불편을 최소화하기 위해 중부고속도로(호법∼하남 구간)를 우회도로로 활용할 것을 운전자들에게 당부했다. 또한 △도로전광표지판(VMS) △TBS 교통방송 라디오 안내 △네이버·카카오·T맵 내비게이션 연동 안내 △휴게소·분기점 현수막 설치 등 다양한 채널을 통해 이용객들에게 차단 및 우회도로 정보를 신속히 알린다는 방침이다.





한국도로공사 관계자는 "고속도로 이용객의 안전 확보를 위한 불가피한 조치"라며 "운전자 여러분께서는 다소 불편하시더라도 차단 시간대를 피해 주행하시거나 우회도로를 이용해 주시길 바란다"고 당부했다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

