세븐일레븐, 2년 연속 희망퇴직 단행…"인력구조 밸런스 필요"

사원급, 간부사원 대상 27일까지 신청

롯데그룹 계열 편의점 세븐일레븐이 2년 연속 희망퇴직을 단행한다.

14일 세븐일레븐 운영사 코리아세븐에 따르면 이날 오전 사내 게시판에 희망퇴직을 시행한다고 밝혔다.

희망퇴직 대상은 사원급은 '현직급' 8년차 이상, 간부사원은 현직급 10년 차 이상이다. 신청은 27일까지다.

28일 서울 송파구 세븐일레븐 챌린지스토어점에서 시민들이 이스타항공이 세븐일레븐ㆍ하림과 함께 출시한 '도쿠시마 라면'을 시식하기 위해 줄을 서고 있다. 이스타항공이 일본 도쿠시마 노선을 홍보하기 출시한 이 라면은 28일부터 전국 세븐일레븐에서 구매할 수 있으며, 6월부터는 이스타항공 기내에서도 만나볼 수 있다. 2025.5.28. 강진형 기자

사원급 희망퇴직자는 기본급 20개월치를 간부사원은 24개월치를 지급한다. 공통적으로는 취업지원금 1000만원과 대학생 자녀가 있으면 최대 2명에 한해 각각 1000만원의 학자금을 제공한다.

세븐일레븐은 지난해 10월 1988년 법인 설립 이래 처음으로 희망퇴직을 시행했다. 점포 수도 줄이고 있다. 세븐일레븐은 부실 점포를 정리하고 우량 입지에 위치한 점포에 집중하며 2023년 1만3130개에서 지난해 1만2152개로 1000여개 점포를 줄여냈다.





세븐일레븐 관계자는 "성과중심 조직 문화 및 시스템 혁신과 더불어 전체적인 사업 규모와 인력 구조의 밸런스가 필요한 상황"이라며 "경영효율화를 위한 고강도 노력으로 실적 개선세가 나타나는 과정 속 체질 개선은 여전히 진행 중"이라고 설명했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

