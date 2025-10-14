부산·인천서도 "캄보디아 갔다가 실종됐다"…전국서 신고 속출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캄보디아 간 가족·지인 연락두절 잇따라

베트남 경유 후 행방묘연…경찰, 국제 공조수사

부산과 인천에서 캄보디아에 간 가족이나 지인이 연락이 끊겼다는 실종 신고가 잇따르면서 경찰이 감금이나 범죄 연관 가능성에 대해 수사에 나섰다.

부산경찰청은 이달 초순 납치 의심 신고 2건이 접수돼 관련자들의 소재를 확인하고 있다고 14일 밝혔다.

50대 남성 A씨는 구직을 위해 지난 5월 초 출국한 뒤 약 보름 만에 가족과 연락이 두절됐다. 최근에는 "캄보디아의 한 건물에 감금돼 있다"며 구조를 요청하는 전화를 가족에게 걸어왔다. 경찰은 A씨가 베트남으로 입국한 기록을 확인했으며 이후 캄보디아로 넘어갔는지 여부를 조사 중이다.

또 다른 20대 남성 B씨는 올해 7월 출국 후 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "캄보디아에 납치돼 있다"고 지인에게 연락해 경찰에 신고가 접수됐다. B씨 역시 출입국 기록상 목적지는 베트남으로 확인됐다.

경찰은 캄보디아 국경 인근 바벳 지역의 범죄 조직 연관성을 조사하고 있다. 이 일대에는 중국계 조직이 운영하는 범죄 단체들이 다수 포진하고 있으며 '웬치(감금시설)'에서 폭행과 고문 등 인권침해가 이뤄진다는 증언이 나오고 있다.

한편 인천경찰청에도 지난해부터 최근까지 "캄보디아로 간 가족과 연락이 닿지 않는다"는 실종 신고가 4건 접수됐다. 실종자 중 20대 A씨는 지난 5월 돈을 벌기 위해 출국했다가 며칠 뒤 연락이 끊겼다.

인천 지역에서 캄보디아 출국 후 실종 신고 중 1건은 지난해에, 3건은 올해에 각각 접수됐다. 실종된 이들이 현지에서 감금됐거나 이들의 가족이 금품을 요구받은 정황은 아직 발생하지 않은 것으로 파악됐다.





경찰 관계자는 "외교부에 소재 파악을 요청했고 현지 경찰 등과의 국제 공조를 통해 범죄 연관성 등을 수사하고 있다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

