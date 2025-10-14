울진군, ‘북적북적 북크닉’ 북페스티벌 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

책-음악 어우러진 감성



19일 연호공원서 열려

경북 울진군은 오는 19일 연호공원에서 '북적북적 북크닉' 북페스티벌을 개최한다.

책과 음악이 어우러진 감성 북페스티벌 북적북적 북크닉.

이번 행사는 일상 속에서 책을 자연스럽게 접할 수 있도록 책과 음악이 함께하는 문화공간을 마련해 독서를 지식 습득의 수단이 아닌 즐거운 문화로 확산시키고자 기획됐다.

주요 프로그램은 연호공원 빈백쇼파에 앉아 책을 보는 자율독서 시간을 비롯해, 클랩스튜디오 라이브 연주팀이 함께하는 그림책 공연, '4차 산업혁명에서 더 책이 필요한 이유'라는 주제로 진행될 박정호 교수의 북콘서트, 동화소설의 장면을 음악과 함께 재구성한 피날레 음악극으로 구성해 방문객들에게 책과 음악, 문화가 어우러진 다채로운 경험과 독서의 매력을 느끼는 시간을 만들어 줄 것으로 기대된다.

부대행사로는 슈링클스 키링, 레진비즈 북마크, 우드 북홀더, 향기나는 북마크 만들기 등 다양한 체험부스가 운영돼 참가자들이 직접 만드는 재미와 함께 책과 더욱 친밀해지는 특별한 기회를 제공할 것이다.

같은 날 10시부터 울진군민체육관에서는 독서골든벨 행사가 함께 열려 다채로운 체험과 퀴즈를 통해 지역 독서 분위기를 한층 고조할 것으로 보인다.





손병복 군수는 "올해 처음 개최되는 이번 북페스티벌이 책과 음악, 문화를 아우르는 독서 행사로 자리매김하길 기대한다. 주민과 관광객 모두가 독서의 즐거움과 가치를 함께 나누는 소중한 시간이 되길 바란다"라며 "앞으로도 누구나 쉽게 책을 접하고 문화를 즐길 수 있도록 다양한 독서·문화 프로그램과 행사를 꾸준히 추진해 지역사회에 활력과 성장을 불어넣겠다"라고 말했다.

북적북적 북크닉 안내.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

