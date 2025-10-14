AI반도체·OLED 수요 폭발에 ICT 수출 '역대 최대'…반도체 두 달 연속 최고치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

9월 ICT 수출 254.3억달러, 14%↑

무역수지 116.5억달러 흑자 ‘역대 2위’

인공지능(AI) 반도체와 OLED 중심의 고부가가치 제품 수요가 급증하면서 9월 정보통신산업(ICT) 수출이 사상 최대치를 기록했다.

산업통상부와 과학기술정보통신부 등에 따르면 9월 ICT 수출은 254억3000만달러로 지난해 같은 달(223억2000만달러)보다 14.0% 증가했다. 수입은 137억8000만달러(10.4%↑)였으며, 무역수지는 116억5000만달러 흑자를 기록해 역대 2위 실적을 세웠다.

이번 실적은 글로벌 경기 둔화 속에서도 반도체를 중심으로 수출이 확대된 결과다. 반도체 수출은 166억2000만달러로 21.9% 늘며 2개월 연속 사상 최대를 기록했다. 메모리 반도체 가격이 상승하고(9월 D램 6.3달러, 낸드 3.8달러) AI 서버 수요가 지속되면서 고부가 메모리(DDR5·HBM) 중심의 수출 호조가 이어졌다.

디스플레이(19억2000만달러·1.3%↑)는 OLED 패널 적용 확대와 노트북·TV 등 전방산업 수요 회복으로 증가세로 전환했다. 통신장비(2억2000만달러·38.3%↑)도 미국의 전장용 수요와 인도의 5G 장비 수출이 늘며 선전했다.

반면 휴대폰(14억9000만달러·10.7%↓)과 컴퓨터·주변기기(14억7000만달러·10.1%↓)는 부품 수출 부진과 지난해 기저효과로 감소했다. 휴대폰 완제품 수출은 4억2000만달러로 55.8% 늘었지만, 부품(10억7000만달러·23.6%↓)이 부진했다. 컴퓨터·주변기기는 SSD 수출이 10억9000만달러로 12.7% 줄며 하락했다.

지역별로는 반도체 비중이 65.3%에 달하면서 대만(42억9000만달러·53.5%↑)으로의 수출이 크게 늘었다. 중국(홍콩 포함)은 92억4000만달러(1.1%↑), 베트남 40억6000만달러(20.8%↑), 유럽연합(EU) 13억달러(22.8%↑), 일본 3억9000만달러(13.0%↑) 등도 증가세를 보였다. 반면 미국은 29억1000만달러로 4.0% 감소했다.

ICT 수입은 137억8000만달러로 전년 동월 대비 10.4% 증가했다. 디스플레이(3억6000만달러·1.0%↑), 휴대폰(11억9000만달러·22.8%↑), 컴퓨터·주변기기(14억9000만달러·31.9%↑) 등이 늘었고, 반도체는 64억8000만달러로 1.2% 감소했다. 주요 수입국은 중국(홍콩 포함·45억8000만달러·2.4%↓), 대만(23억4000만달러·6.2%↓), 일본(11억1000만달러·11.3%↓) 순이었다.

무역수지는 반도체(101억3000만달러), 디스플레이(15억6000만달러), 휴대폰(3억1000만달러)에서 흑자를 유지했다. 지역별로는 중국(46억7000만달러), 베트남(27억1000만달러), 미국(21억3000만달러), EU(5억3000만달러)에서 흑자를 냈고, 일본과는 7억1000만달러 적자를 기록했다.





정부는 "AI 반도체, OLED 등 고부가 ICT 품목의 수출 확산이 경기 반등의 핵심 동력으로 작용하고 있다"며 "글로벌 공급망 불확실성 속에서도 ICT 산업이 전체 수출 회복세를 견인할 것"이라고 밝혔다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

