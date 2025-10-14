경남대 한마학원, '2025 대학법인평가' 법인-대학 재정건전성 8위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대학 재정 지원 역량과 운영 투명성 입증



경남대학교를 운영하는 한마학원이 올해 처음 실시한 '2025 대학평가연구원(INUE)·한국경제신문 대학법인평가'에서 종합 22위를 차지했다. 특히 법인-대학 재정건전성 부문에서 전국 8위를 차지하며 대학 재정 지원 역량과 건전한 운영 체계를 인정받았다.

경남대 전경.

대학평가연구원과 한국경제신문은 지난 10월 13일 학생 수 5000명 이상 사립대학을 경영하는 전국 83개 법인을 대상으로 실시한 '2025 대학법인평가' 결과를 발표했다.

대학법인의 재정건전성과 대학에 대한 재정 지원 역량, 지속가능성 등을 종합적으로 분석했으며, 평가 항목은 ▲법인 재정건전성(40%) ▲법인-대학 재정건전성(20%) ▲지속가능성(40%) 등 3개 부문과 14개 세부 지표로 구성됐다.

그 결과 한마학원은 ▲법인 재정건전성 부문 36위(9.03점) ▲법인-대학 재정건전성 부문 8위(14.43점) ▲지속가능성 부문 23위(22.65점)로 종합 22위(46.10점)를 기록했다.

특히 법인-대학 재정건전성 부문에서는 ▲등록금의존율 OR 인건비지출율(10%) ▲부채비율(5%) ▲법인과 대학의 당기기부금현황(5%) 평가지표에서 높은 점수를 얻으며 대학 운영의 안정성과 재정 투명성을 위한 지속적인 노력을 인정받게 됐다.





한마학원 관계자는 "이번 평가는 한마학원이 그동안 대학의 지속가능한 발전을 위해 재정 지원과 투명한 운영 체계를 강화해 온 노력이 객관적으로 평가된 결과"라며 "'법인 체력이 곧 대학의 재력'이라는 말처럼 앞으로도 책임 있는 재정 운용을 통해 경남대학교가 지역거점 명문 혁신대학으로 도약하는 데 지원해 나갈 것"이라고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

