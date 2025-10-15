성결대 일자리플러스센터, 산업경영학과 기업탐방 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장 중심 진로·취업 역량 강화

성결대학교 대학일자리플러스센터가 산업경영학과 학생들을 대상으로 오는 17일 경기도 광주 오포로 소재 광주물류센터 실리콘투(CS물류창고)에서 기업 탐방을 실시한다.

지난 9월 진행된 2025학년도 2학기 성결대 대학일자리플러스센터 SBS기업탐방 프로그램에 참가한 실용음악과 학생들. 성결대학교

AD

이번 프로그램은 고용노동부 주관 대학일자리플러스센터 사업의 일환으로, 학생들이 산업 현장을 직접 체험하며 물류 시스템과 기업 운영 구조를 이해할 수 있도록 마련됐다.

탐방에 참여한 학생들은 현장 투어를 통해 물류센터의 운영 방식, 물류 흐름 관리, 재고 시스템 등 다양한 산업 프로세스를 직접 관찰하며 이론과 실무를 연계한 학습 경험을 얻게 된다.

라휘문 센터장은 "이번 기업탐방은 학생들이 산업 현장의 흐름을 몸소 체험하고, 전공 분야에서의 실질적인 직무 이해도를 높이는 뜻깊은 기회가 될 것"이라며 "성결대학교는 앞으로도 현장 경험 중심의 프로그램을 지속 확대해 학생들의 진로역량과 취업경쟁력 제고에 힘쓸 것"이라고 전했다.





AD

한편 성결대 대학일자리플러스센터는 이번 산업경영학과 탐방을 시작으로 도시디자인정보공학과, 경영학과, 사회복지학과, 유아교육과 등 다양한 전공을 대상으로 한 기업탐방 프로그램을 순차적으로 운영할 예정이다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>