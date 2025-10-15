세종대 교대원 AI융합교육전공, ‘AI 적용사례’ 특강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육현장 AI 활용 방안 공유

세종대학교 교육대학원 인공지능융합교육전공이 전공 재학생을 대상으로 전문가 특강을 개최했다.

세종대 교육대학원 인공지능융합교육전공의 전문가 특강 참석자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 세종대학교

이번 특강은 인공지능 기술의 교육 분야 적용 사례를 공유하고 인공지능융합교육 분야에서 수행 중인 연구 내용을 소개하기 위해 지난 1일 열렸으며, 교강사와 초·중·고 현직 교사로 구성된 재학생 30여명이 참석했다.

특강은 두 개의 세션으로 구성됐으며 교육 현장에서 인공지능 기술을 활용하고 있는 전문가들이 강의를 맡아 사례를 중심으로 진행됐다.

첫 번째 세션에서는 서울중광초 임세범 교사가 '교육용 AI 챗봇 활용의 가능성 탐색'을 주제로 강연했다.

임 교사는 직접 개발한 교육용 챗봇 'E-GPT' 서비스를 시연했다. 특히 이론으로 배운 인공지능 기술을 실제 수업에서 학생들이 사용할 수 있는 형태로 구현한 사례를 소개했다.

두 번째 세션은 세종대 인공지능융합교육전공에 재학 중인 창우초 최다슬 교사가 맡았다. 그는 학위논문 연구로 진행 중인 '데이터 기반 의사결정 프로그램의 효과 분석 - 환경 문제를 중심으로'를 주제로 발표했다.

발표 후에는 청중들의 교육 현장 경험을 바탕으로 질의응답과 조언이 이어졌다.

이번 행사를 주최한 신승협 인공지능융합교육전공 주임교수는 "앞으로도 전문가 세미나를 비롯한 다양한 행사와 지원을 통해 현직 교사들의 역량 향상과 인공지능 융합 교육 전문가 양성에 힘쓸 것"이라고 말했다.





한편 세종대 교육대학원은 2026학년도 전기 1차 신입생을 모집하며 원서 접수는 13일 시작된다. 자세한 모집 요강은 세종대 교육대학원 홈페이지에서 확인할 수 있다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

