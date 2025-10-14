이개호 의원 "전남 국립의대 설립 패스트트랙으로 속도내야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17개 시도 중 전남만 의대 없어

지역 의료 붕괴…'재난 수준' 평가

복지부 결정시 2027년 개교 가능

행정절차 초고속 추진 촉구도

이개호 의원

더불어민주당 이개호 국회의원(전남 담양·함평·영광·장성)은 14일 보건복지부 국정감사에서 "전국 17개 시·도 가운데 유일하게 의과대학이 없는 전남의 의료 현실은 위기 단계를 넘어 재난 수준에 이르고 있다"며 "보건복지부가 전남 국립의대 설립을 '패스트트랙'으로 추진해야 한다"고 촉구했다.

이 의원은 "전남은 중증응급환자 타지역 유출률이 51.2%로 전국 평균(19.9%)의 2.5배에 달하고, 응급의료센터 60분 이내 이용률은 55.0%에 불과하다"며 "특히 공중보건의사 수는 불과 5년 만에 637명에서 477명으로 급감, 지역 공공의료의 붕괴가 가속화되고 있다"고 지적했다.

이어 "22개 시군 중 20곳이 소멸위험지역이며, 상급종합병원 180분 이내 이용률도 53.8%로 전국 평균(72.2%)에 크게 못 미친다"며 "의대 부재로 인한 의료 인력 부족이 전남 의료시스템을 사실상 마비시키고 있다"고 강조했다.





이 의원은 "전남 국립의대 설립은 이미 이재명 정부의 핵심 국정과제로 포함돼 있으며, 복지부가 결단만 내리면 2027년 개교도 충분히 가능하다"며 "의대 신설 절차를 초고속으로 진행하는 '패스트트랙' 방안을 도입해 예비타당성 조사, 입지 선정, 예산 확보를 병행해야 한다"고 거듭 촉구했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

