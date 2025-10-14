'공백없는 빨간날'… 신라대 수탁기관 동래구노인복지관, 지역 어르신에 따뜻한 마음 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

우양재단, '공백없는 빨간날' 사업 주관

신라대학교(총장 허남식) 수탁기관인 동래구노인복지관이 우양재단의 '공백없는 빨간날' 사업으로 지역 내 어르신 110명에게 명절 대체식을 전달했다.

어르신에게 대체식품 전달하는 동래구노인복지관.

AD

10월 3일부터 9일까지의 긴 연휴로 인한 어르신들의 식사 공백을 채우고자 우양재단이 '공백없는 빨간날' 사업을 주관해 동래구노인복지관에 대체식을 지원했다.

동래구노인복지관은 이 사업의 취지에 맞게 지역 내 어르신들 가운데 경제적 어려움으로 연휴 간 식사 해결이 어려우신 분들을 중심으로 대상자를 선정해 대체식을 전달했다.

이번 사업은 대체식 전달을 넘어, 복지관 직원들의 메시지 카드와 안부 전화를 통한 정서적 지원과 긴 연휴 간 안전을 지킬 수 있는 안전 규칙 카드 전달, 연휴 기간 진료 가능한 병원과 응급 전화번호 안내 등도 함께 이뤄졌다.

명절 대체식품을 전달받은 한 어르신은 "긴 연휴 끼니를 걱정했는데 명절에 걱정 없이 보낼 수 있겠다"라며 환한 웃음을 지었다.





AD

동래구노인복지관 정지희 관장은 "이번 지원 사업을 통해 어르신들의 안전하고 즐거운 연휴를 만들 수 있었으며, 어르신들과 소통을 통해 어려움을 알게 되고, 해결책을 찾을 수 있는 따뜻한 시간이었다"라며 "앞으로도 우양재단의 '공백없는 빨간날'과 같은 외부기관과의 원활한 교류로 저소득층 어르신들에게 실질적인 지원이 되도록 확대해 나가겠다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>