부산시의회-BISTEP, 과학기술 혁신 머리 맞댔다

‘제2회 S＆T 타운홀미팅’서 지역 과학기술 정책 방향, 현안 논의

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 지난 13일 오전 10시 부산시의회 의원회관 회의실에서 '제2회 부산시의회-BISTEP S&T(Science & Technology) 타운홀미팅'을 개최했다.

이번 타운홀미팅은 지역 주도의 과학기술 정책 혁신 전략을 모색하고 부산의 과학기술 정책기획 및 연구 방향에 대한 공감대를 형성하기 위해 마련된 자리다.

이날 행사에서는 BISTEP 정책연구본부가 올해 수행 중인 과학기술 정책기획 및 현안·전략기반 연구사업 10건을 소개하고, 그중 ▲부산의 AI 기술 도입 현황 및 활용 확대 방안 ▲Age-Tech 클러스터 조성 방안 ▲부산시 AI 지역인재 특성과 인재 생태계 조성 방안 등 3개 과제에 대한 세부 발표가 진행됐다.

이어진 토론에서는 BISTEP의 연구성과를 실제 정책에 반영하기 위한 실행 방안이 활발히 논의됐다.

부산시의회 기획재경위원회 성창용 위원장은 "현안 연구는 산업 여건과의 연계성을 충분히 고려해 실효성 있는 과제로 추진해야 한다"고 강조했다. 이어 반선호 의원은 "BISTEP 연구결과가 시정에 실질적으로 반영될 수 있도록 제도적 연계와 실행력을 강화해야 한다"고 말했다.

또 이승우 의원은 "BISTEP이 바이오헬스와 에이지테크 등 신산업 분야의 방향성을 주도해야 한다"고 언급하고, 박중묵 의원은 "과학기술 현안을 선도적으로 연구해주길 기대한다", 김형철 위원은 "지역 대학·기업과의 협력을 강화해 국가 및 지역 차원의 연구지원 기반을 확대해야 한다"고 제언했다.





김영부 BISTEP 원장은 "이번 타운홀미팅은 부산이 과학기술 중심의 혁신 생태계를 주도하기 위한 중요한 디딤돌이 될 것"이라며, "시의회와의 긴밀한 협력을 통해 시민이 체감할 수 있는 과학기술 정책 성과를 만들어 가겠다"고 전했다.

BISTEP이 부산시의회와 타운홀미팅을 개최하고 기념촬영하고 있다.

