깨끗한나라, 청주공장 '안전대책위' 구성…안전 활동 강화

노사 합동 안전점검 등 수행

깨끗한나라는 청주공장 안전대책위원회를 구성하고 안전 강화 활동을 추진한다고 14일 밝혔다.

깨끗한나라가 ‘안전대책위원회’를 발족하고 전사적 안전문화 확산에 앞장서고 있다. 깨끗한나라

청주공장 안전대책위원회는 근로자의 의견을 반영해 고위험 작업에 대한 대응력을 강화하기 위해 운영된다.

주요 활동으로는 ▲노사 합동 안전 점검 ▲유해 위험요인 개선 조치 ▲보호구 착용·지게차 작업 수칙 철저 관리 등이 있다. 매월 두 차례 고위험·밀폐 공간을 점검하고 위반 시 제재를 통해 책임 의식을 높인다. 또 인터락 해지, 비정형 작업 등 고위험 요소를 집중적으로 관리한다.

안전 문화 교육 활동도 강화한다. 9월부터는 위험성 평가, 물질안전보건자료(MSDS), 자위소방대 역할 등 실무 중심 안전보건교육을 실시해 근로자가 위험을 스스로 인지하고 즉각 대응할 수 있도록 할 예정이다.





깨끗한나라 관계자는 "유해 위험요인 발굴과 설비 정지 후 조치 등으로 중대 재해로 이어질 수 있는 위험 상황에 대한 대응 능력을 강화하는 것이 핵심"이라며 "현장 안전 수칙 준수와 근로자의 경각심·책임감을 바탕으로 자율적 안전 문화를 확립해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

