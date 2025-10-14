완주군, 18일 '북적 북적 페스티벌' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'다정한 책, 북적이는 이야기들' 슬로건

전북 완주군이 오는 18일 완주군립중앙도서관 일원에서 '제12회 북(book)적 북(book)적 페스티벌' 행사를 개최한다.

14일 군에 따르면 이번 축제는 '다정한 책, 북적이는 이야기들'을 슬로건으로, 책과 사람, 이야기가 어우러지는 완주의 대표 독서 축제로 진행된다.

제12회 완주 북적북적 페스티벌 포스터. 완주군 제공

'북적북적 페스티벌'은 올해 12회를 맞이한 완주군의 대표 책 축제로, 완주군과 책읽는지식도시완주 추진위원회(위원장 김선태)가 공동 주최한다. 올해 축제는 책을 매개로 세대와 지역을 연결하는 다양한 프로그램이 마련돼 군민 누구나 즐길 수 있는 책문화 한마당이 될 전망이다.

주요 프로그램으로 ▲완주군 올해의 책 '언제나 다정 죽집' 낭독 공연 ▲ 김민섭 작가 초청 강연 ▲국립어린이청소년도서관과 함께하는 '책 읽어주세요' 캠페인 ▲ 체험프로그램 20종 ▲공연(밴드 신나는섬, 솜사탕공연) ▲플리마켓 등을 운영한다.

특히 어린이 부문 올해의 책 '언제나 다정 죽집'과 연계한 체험 프로그램이 눈길을 끈다. '다정 죽집 부엌 친구들에게 메시지 전하기', 마음을 데우는 북큐레이션 '언제나 다정 책집', 포토존 '오늘, 당신에게 필요한 죽' 등 다채로운 체험이 준비돼 있다. 또 성인 부문 올해의 책 '작은 빛을 따라서'와 연계해 책 속 문구를 활용한 마스킹테이프 책갈피 만들기 등도 운영된다.

이와 함께 국립어린이청소년도서관과 협력해 진행하는 '책 읽어주세요' 캠페인에서는 ▲그림책 작가 김혜영·황진희·김성범·이범의 낭독회 ▲동화구연가의 그림책 읽기 ▲미니북 만들기·AR책카드·책 부루마블 체험 등 가족이 함께 즐기는 프로그램이 펼쳐진다. SNS 이벤트와 설문조사 참여 가족에게는 기념품도 증정할 예정이다.





자세한 사항은 완주군립도서관 홈페이지 또는 도서관사업소로 문의하면 된다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

