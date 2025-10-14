광주 북구, 개발제한구역 주민지원사업 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국비 6억3천만원 확보

광주 북구가 국토교통부 주관 '2026년 개발제한구역 주민지원사업' 공모에 선정돼 국비 6억3,000만원을 확보했다. 이번 사업은 삼각산~군왕봉 일대 8.6㎞ 숲길을 정비해 주민들에게 쾌적한 보행 환경과 안전한 휴식 공간을 제공하는 것이 목표다.

광주 북구 청사.

14일 북구에 따르면 '개발제한구역 주민지원사업'은 개발제한구역 내 주민 불편을 해소하고 삶의 질을 높이기 위해 매년 국토교통부가 공모를 통해 지원 지자체를 선정한다. 북구는 '녹색이음누리길' 사업으로 응모해 서면평가와 현장 실사를 거쳐 최종 확정됐다.

사업은 삼각산 대포리봉부터 군왕봉까지 총 8.6㎞ 구간에 등산로 정비, 나무계단 설치, 안전 로프·펜스 보강, 편의시설 설치 등을 추진한다. 평소 주민들이 제기한 불편 사항과 구청 접수 민원을 토대로 세부 내용이 정해졌다.





총사업비는 국비 6억3,000만원과 지방비를 포함해 7억원이며, 예산 편성 후 내년부터 착수할 계획이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

