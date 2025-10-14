교보악사, 내일환매 초단기우량채펀드 순자산 2조원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교보악사자산운용은 교보악사내일환매초단기우량채펀드가 2일 기준으로 순자산 총액 2조원을 돌파했다고 14일 밝혔다.

지난 6월20일 1조원을 돌파한 이후 4개월 만에 1조원가량 증가했다. 최근 1년 수익률은 C클래스 기준으로 연 3.45%로 업계 초단기채펀드 중에서 가장 우수하다.

최근 자금 유입은 국내외 금리 환경 변화와 맞물린 것으로 분석된다. 시장에서는 미국의 금리 인하가 올해에 이어 내년에도 이어질 것으로 전망하고 있다. 이에 따라 국내금리 역시 인하 기조가 이어질 것이라는 관측이 나온다. 채권의 쿠폰 수익과 더불어 금리 하락 시 자본차익까지 기대할 수 있는 채권형 상품에 대한 투자 수요를 끌어올리는 요인으로 작용하고 있다.

펀드는 환매신청 다음 영업일에 자금을 수령할 수 있어 환금성이 높다. 법인의 유동성 자금관리나 개인투자자의 여유자금 운용 수단으로 활용도가 높은 상품으로 많은 관심을 받고 있다.

교보악사내일환매초단기우량채펀드는 우량 신용등급의 단기채와 기업어음을 중심으로 포트폴리오를 구성한다. 채권자산의 만기는 통상 3~6개월 수준에서 운용한다. 최근 국내 기준금리 인하 사이클이 여전히 유효하다는 금융시장 환경을 반영해 만기를 다소 늘려 운용하고 있다. 쿠폰수익 뿐만 아니라 금리 인하 시 자본차익을 추가로 확보하기 위한 전략적 선택이다 .

교보악사자산운용은 펀드 만기를 4년에서 6년 사이로 관리하는 중장기 펀드인 '교보악사Tomorrow장기우랑채권K-1호'를 1조6000억원 규모로 운용 중이다. 지난 8월에는 펀드 만기를 1년에서 3년 사이로 운용하는 '교보악사중단기우량채ESG 채권펀드'를 신규 출시했다.





교보악사자산운용은 초단기부터 장기까지 탄탄한 채권펀드 라인업을 갖추고 있다. 시장 환경에 따라 고객이 더욱 적극적으로 대응할 수 있도록 고객의 펀드 선택권을 높이는 등 시장 경쟁력을 더욱 강화하는 중이다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

