상금랭킹 1위 홍정민, 세계랭킹 54위→44위

K-푸드 놀부·화미 마스터즈 우승 포인트 획득

티띠꾼 1위, 코르다 2위, 이민지 3위 포진

김효주 8위, 유해란 12위, 고진영 18위

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 상금랭킹 1위 홍정민이 세계랭킹 44위로 도약했다.

홍정민이 K-푸드 놀부·화미 마스터즈 우승을 확정한 뒤 환호하고 있다. KLPGA 제공

13일(현지시간) 발표된 여자 골프 주간 세계랭킹에서 2.26점을 받아 지난주 54위에서 10계단 올라섰다. 전날 경기도 용인시 88컨트리클럽 끝난 KLPGA 투어 K-푸드 놀부·화미 마스터즈(총상금 12억원)에서 시즌 3승이자 통산 4승을 수확했다. 다승 공동 1위, 상금랭킹 1위(12억9402만원)에 올랐다. 대상 포인트(524점)와 평균 타수(70.07타)는 2위다.

미국여자프로골프(LPGA) 투어 가을 아시안 스윙 뷰익 LPGA 상하이 우승자 지노 티띠꾼(태국)은 세계랭킹 1위 자리를 굳게 지켰다. 넬리 코르다(미국) 2위, 이민지(호주)는 리디아 고(뉴질랜드)를 4위로 밀어내고 3위를 차지했다.





한국은 김효주가 8위로 가장 좋은 순위를 기록했다. 유해란 12위, 고진영 18위, 최혜진이 20위에 이름을 올렸다. 김세영 21위, 김아림 32위, 황유민 33위, 유현조 34위, 노승희 37위, 임진희 38위, 방신실은 41위다.





