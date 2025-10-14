메인비즈협회, 해외시장 개척 온라인 설명회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가별 유망분야·진출전략 등 소개

한국경영혁신중소기업협회(메인비즈협회)는 오는 16일과 23일 양일간 '메인비즈기업 해외시장 개척을 위한 온라인 시장설명회'를 개최한다고 14일 밝혔다.

메인비즈협회는 오는 16일과 23일 양일간 '메인비즈기업 해외시장 개척을 위한 온라인 시장설명회'를 개최한다. 메인비즈협회

이번 설명회는 해외시장 진출을 모색하는 메인비즈기업을 위해 마련됐다. 현지 시장에 정통한 글로벌 민간전문가들이 직접 참여하여 국가별 시장환경과 유망 분야, 진출전략을 실무 중심으로 공유하는 자리로, 참여기업은 온라인을 통해 각국의 비즈니스 환경을 생생하게 듣고 향후 1:1 맞춤형 컨설팅을 통해 연계 지원받을 수 있다.

메인비즈협회는 메인비즈기업의 수출 및 해외 진출을 위한 비즈니스 파트너가 되어줄 20개국 현지 전문가를 글로벌 마켓 어드바이저(GMA)로 위촉해 컨설팅을 제공하고 있다. 이번 1·2차 설명회는 사전 신청 마감이 될 정도로 높은 관심을 받고 있으며, 협회는 향후 북중미·유럽·중동 등으로 권역을 확대해 추가 설명회를 개최할 계획이다.





메인비즈협회 관계자는 "메인비즈기업의 성장 잠재력과 혁신성을 바탕으로 글로벌 시장에서도 성공 사례를 만들어가길 기대한다"며 "앞으로도 민간전문가 네트워크를 활용한 실질적 해외 진출 지원을 강화해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

