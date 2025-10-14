광주시, 18∼19일 '사회적경제박람회' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 120개 기업 참여…판매·체험 부스

지속가능 사회 위한 친환경박람회 지향

'제4회 광주 사회적경제박람회' 포스터. 광주시 제공

광주시는 오는 18~19일 이틀간 시청 일원에서 '제4회 광주사회적경제박람회'를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 박람회는 '나와 가치 : 나를 위한 소비가 가치 있는 소비로'를 주제로, 시민들이 일상 속에서 사회적경제의 중요성을 자연스럽게 경험하고 공감할 수 있도록 기획됐다. 행사는 광주시가 주최하고 (사)광주사회적경제연합회, 광주사회적경제지원센터, 사회적경제박람회 추진위원회가 공동 주관한다.

행사장에는 사회적경제 기업의 홍보·판매관, 정책홍보관, 학술행사관, 시민 참여 체험존 등 120여 개 부스가 마련된다. 특히 광주지역 사회적경제 기업들뿐만 아니라 서울·세종·강원·제주 등 전국 11개 지자체에서 16개 우수기업이 참여해 각 지역의 특색 있는 상품과 사회적 가치를 담은 제품을 선보인다. 이는 사회적경제 활동의 전국적인 교류와 연대 강화에 기여할 것으로 기대된다.

18일 오후 5시 10분에는 시청 실내 특설무대에서 브라스 밴드 공연과 함께 개막식이 열린다. 환영사, 축사, 사회적경제 유공자 표창, 퍼포먼스가 진행되며, 시민과 기업 관계자 등 200여명이 참석할 예정이다.

시민들을 위한 특별 강연도 마련된다. 유명 반려견 훈련사인 강형욱 씨의 '알콩달콩 마이펫' 특강과 심리상담가 이호선 교수(숭실사이버대학교)의 '관계 회복 캠프' 강연이 이목을 끈다. 이 외에도 청소년 대상 사회적경제 골든벨, 가족 자랑대회, 친환경 고체비누 만들기 체험, 무장애 축제 지도 체험 등 온가족이 함께 즐길 수 있는 융복합 프로그램들이 풍성하게 준비돼 있다.

이번 박람회는 다회용기, 개인컵, 장바구니 사용을 권장하며, 탄소배출 저감을 위한 친환경 방식으로 운영된다. 자세한 정보는 광주사회적경제지원센터 누리집을 통해 확인할 수 있으며, 문의는 기업성장팀으로 하면 된다.





이계두 노동일자리정책관은 "사회적경제는 사람 중심의 지속 가능한 경제를 실현하는 중요한 축이다"며 "이번 박람회를 통해 지역 기반 사회적경제기업들이 시민 삶의 질을 높이고 지역과 함께 성장할 수 있도록 체계적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr

