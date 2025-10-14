UNIST ‘천원의 아침밥’, NH투자증권 1800만원 후원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건강특식 제공, 학생 큰 호응… 청년지원·지역상생 실현



2학기 매주 목요일 ‘NH브런치데이’로 캠퍼스 복지 확대

UNIST(총장 박종래)가 NH투자증권으로부터 '천원의 아침밥' 사업 지원을 위한 발전기금 1800만원을 기탁받았다.

이번 기탁은 과학기술 인재들의 건강 증진과 학생 복지 향상을 돕고, 지역사회와의 상생을 도모하기 위한 취지다.

'천원의 아침밥'은 학생들이 단돈 1천원으로 균형 잡힌 식사를 할 수 있도록 마련됐다. UNIST는 농림축산식품부와 울산시 지원을 받아 이 사업을 운영하고 있으며 △국산 쌀 소비 확대 △청년 복지 향상 △지역 농산물 소비 활성화 등 사회적 가치를 함께 실현하고 있다.

기탁금은 2학기 동안 매주 목요일 진행되는 '천원의 아침밥 특식(NH 브런치 데이)'에 전액 사용된다. 특식은 단백질과 채소가 고루 포함된 건강식단으로 구성돼 학생들의 호응이 크다.

지난 2일 진행된 첫 특식 행사에는 300여명이 몰려, 평소보다 100명 이상 많은 인원이 참여했다. 학생들은 "아침 한 끼로 하루를 든든히 시작할 수 있어 만족스럽다"며 "앞으로도 계속 참여하고 싶다"고 입을 모았다.

UNIST 관계자는 "천원의 아침밥 프로그램은 청년 세대의 건강한 일상과 학업 집중을 돕는 투자"라며 "NH투자증권의 후원으로 특식까지 제공할 수 있게 됐다. 지역사회와 함께 캠퍼스 복지를 확대해 나가겠다"고 말했다.





AD

UNIST는 2023년부터 농림축산식품부 '천원의 아침밥' 정식 지원 대학으로 선정돼 사업을 시행하고 있다.

UNIST 천원의 아침밥('NH 브런치 데이' 특식).

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>