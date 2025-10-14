화해, 신세계면세점과 'K뷰티 특별전' 중간 성과 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

외국인 매출 최대 56% 증가

화해 운영사 화해글로벌은 신세계면세점과 공동 진행하는 'K뷰티 특별전' 중간 성과를 점검한 결과, 외국인 매출이 최대 56% 증가하는 성과를 거뒀다고 14일 밝혔다.

화해는 신세계면세점 온라인몰에 입점 제품의 성분 정보와 인공지능(AI) 기반 추천 서비스 '리뷰토픽'을 제공해 소비자의 구매 결정을 도왔다. 오프라인 매장에는 화해 글로벌 웹과 연동되는 QR코드를 배치해, 누구나 950만 건의 실사용자 리뷰를 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

화해글로벌은 신세계면세점과 공동 진행하는 'K뷰티 특별전' 중간 성과를 14일 공개했다.

그 결과, 1차 기획전 '신세계가 픽(Pick)한 화해 1위템'에서는 매출이 전월 동기간 대비 31% 증가했고, 같은 기간 외국인 고객 매출도 56% 늘었다. 이어진 2차 '신세계X화해 뷰티페스타'에서도 매출액이 22% 증가하며 K뷰티에 대한 꾸준한 관심을 확인했다. 특히 두 기획전 모두 중국인 소비자가 전체 외국인 매출의 절반을 차지했고 미국, 베트남, 일본이 뒤를 이었다.

다음 달 30일까지 진행되는 3차 기획전 '신세계가 Pick한 화해★4.5 FW뷰티템'에서는 다가오는 가을·겨울 시즌을 겨냥해 화해 평점 4.5점 이상인 보습 중심의 스킨케어와 글로우 메이크업에 적합한 제품을 선보인다. 3차 기획전은 신세계면세점 명동 본점과 공식 온라인몰, 인천국제공항 제1·2터미널에서 만나볼 수 있다.





화해글로벌 관계자는 "앞으로도 검증된 데이터를 기반으로 소비자와 브랜드를 연결하는 교두보로서 K뷰티의 글로벌 경쟁력을 높이는 데 앞장설 것"이라고 했다.





