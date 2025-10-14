댄스·발라드, 가을 음악… 한화오션, 10월 ‘오션하모니’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18일 옥포수변공원서 개최… ‘댄스 발라드 테마’ 홍경민·왁스 출연



옥포항 국제문화축제 연계, ‘오션하모니’ 누적 관람객 3000명 넘어

한화오션(대표이사 김희철)이 지역 주민을 위한 문화축제 '오션하모니' 10월 공연을 개최한다.

오는 18일 열리는 10월 오션하모니 행사는 제9회 옥포항 국제문화축제와 연계해 진행돼 더욱 풍성해질 전망이다.

'댄스 발라드'를 테마로 선정한 10월 오션하모니 행사에는 뛰어난 가창력으로 많은 사랑을 받아온 가수 홍경민과 왁스가 옥포수변공원 무대에 올라 관람객들에게 감동을 선사할 예정이다.

옥포항 국제문화축제와 연계된 10월 오션하모니 현장에선 더 많은 이벤트를 즐길 수 있다. 우선 기존 오션하모니 부대행사로 진행되던 포토박스, 오션 컬링 미니게임, 랜덤 뽑기 이벤트 등은 그대로 마련된다.

오션하모니 공연 이후에는 옥포항 국제문화축제추진위원회가 준비한 불꽃축제가 이어진다. 이 밖에도 한화오션 거제사업장 야드 투어, 체험·전시 마당, 옥포항을 수놓는 바다조명 전시 등도 진행된다.

오션하모니 행사는 기업과 지역 상생을 실현하는 한화오션의 대표적 문화공헌 프로그램이다. 지난 5월부터 거제시 옥포동 소재 한화오션 오션플라자 뒤편 야외 수변공원 일대에서 7월을 제외하고 지금까지 네 차례 진행되고 있다.

첫 행사에 1500여명이 방문한 것을 시작으로, 지금까지 누적 관람객 3190명이 오션하모니를 즐겼다.





한화오션 관계자는 "10월 오션하모니에선 댄스와 발라드를 함께 즐길 수 있는 열정적 무대가 진행될 것"이라며 "옥포항 국제문화축제와 연계해 열리는 만큼 더욱 풍성해진 행사를 즐기길 바란다"고 말했다.

오션하모니 10월(5회차) 공연 포스터.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

