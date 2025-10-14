엠피에이지, AI 기반 음악 교육앱 '마이뮤직파이브' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'AI 음악 학습' 기능 순차 업데이트 예정

엠피에이지(MPAG)는 인공지능(AI) 음악 교육 앱 '마이뮤직파이브(mymusic5)'를 정식 출시했다고 14일 밝혔다.

마이뮤직파이브는 연주자의 소리를 실시간으로 인식해 연주음의 정확도를 판별하는 서비스다. 알맞은 시점에 악보를 자동으로 넘겨 연주자가 연주에 몰입할 수 있는 환경을 제공한다.

엠피에이지(MPAG)는 인공지능(AI) 음악 교육 앱 '마이뮤직파이브(mymusic5)'를 정식 출시했다고 14일 밝혔다. 엠피에이지

핵심 기능으로는 ▲왼손·오른손·양손 파트별 연습 모드 ▲사운드 인식 AI 기술을 활용해 악보를 넘겨주는 '자동 넘김' ▲미리듣기 연주와 같은 연주자의 체계적인 연습을 돕는 교육 기능을 포함한다.

또한, 엠피에이지가 운영하는 글로벌 디지털 악보 플랫폼을 연동해 30만개 이상 다양한 장르의 난이도별 악보를 제공한다. 사용자들이 연주 영상을 공유하고 서로 소통하는 숏폼 영상 커뮤니티 역시 갖췄다. 향후 사용자 경험을 개선하는 AI 음악 학습 기능을 단계적으로 업데이트해 나갈 계획이다.





정인서 엠피에이지 대표는 "글로벌 최고 수준의 악기 사운드 인식 기술과 디지털 악보 시장을 선도해 온 경험으로 전 세계 음악인들에게 사랑받는 서비스를 만들겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

