"블랙웰 슈퍼칩 탑재" 델 테크놀로지스, 책상 위 AI 시스템 출시

오는 16일 델 프로 맥스 위드 GB10 선보여

엔비디아 칩 탑재…고성능 AI 연산 가능

"비용 제약 없이 로컬에서 AI 혁신 구현 지원"

델 테크놀로지스가 인터넷 연결 없이 최대 2000억개 매개변수의 거대언어모델(LLM)을 지원하는 인공지능(AI) 시스템 '델 프로 맥스 위드 GB10'을 출시한다고 14일 밝혔다.

최근 인간의 개입 없이 여러 AI가 협력하고 자율적으로 의사결정을 내리는 '에이전틱 AI'가 대세로 떠오르고 있다. AI 성능 향상을 위한 매개변수 증가와 멀티모달 AI 모델 개발이 가속화됨에 따라 안전하면서도 비용 효율적으로 빠르게 처리할 수 있는 로컬 컴퓨팅 환경이 중요하다.

롭게 발표된 '델 프로 맥스 위드 GB10'은 엔비디아 GB10 그레이스 블랙웰 슈퍼칩을 탑재했다.

최대 2000억개 매개변수의 LLM을 로컬 환경에서 직접 프로토타이핑, 미세조정, 추론까지 할 수 있다는 것이 특징이다. GB10 슈퍼칩은 20코어의 고성능 Arm 아키텍처를 탑재한 그레이스 CPU와 블랙웰 GPU를 결합해 최대 1페타플롭(1초당 1000조번 연산 처리)의 AI 연산 성능을 제공한다.

해당 제품은 128GB LPDDR5x 통합 시스템 메모리를 제공하며, 2TB 및 4TB NVMe SSD 옵션을 선택할 수 있다.

엔비디아 기반 델 AI 팩토리를 기반으로 데스크 환경에서의 프로토타입 제작부터 데이터 센터 배포까지 원활하게 확장 가능하다. 엔비디아 쿠다, AI 워크벤치) 및 주피터랩과 독커 등이 기본 탑재돼 별도의 설치 과정 없이 개봉 즉시 AI 모델 개발과 테스트를 시작할 수 있다.

델 프로 맥스 위드 GB10은 오는 16일에 출시될 예정이며 최대 3년간의 델 지원 서비스가 제공된다.





한국 델 테크놀로지스 김경진 총괄사장은 "최신 AI 기술을 발 빠르게 적용해 제품 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있고, 많은 기업이 보안이나 비용 등의 제약 없이 로컬에서 AI 혁신을 구현하도록 지원하고 있다"고 말했다.

델 프로 맥스 위드 GB10





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

