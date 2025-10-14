신세계까사, 잠실 입주박람회 사전 특별 프로모션

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사전 등록 마친 고객에 입주할인 혜택

신세계까사가 서울 송파구 소재 대단지 신규 입주 고객을 겨냥한 특별 프로모션을 진행한다고 14일 밝혔다.

'잠실 래미안아이파크' '잠실 르엘' 두 단지가 11월 입주박람회를 준비 중인 가운데 한 달가량 앞서 까사미아 잠실점을 중심으로 박람회 사전 행사를 마련한다는 방침이다.

까사미아 캄포 구스 50 클래식. 신세계까사

AD

까사미아 잠실점에 방문해 해당 단지 입주박람회 사전 등록을 마친 고객들에게는 기본 10% 입주 할인 외 구매 금액별 5% 상당의 신세계상품권을 지급한다. 구매 금액에 따라 까사미아와 마테라소 매장에서 현금처럼 사용 가능한 포인트를 최대 3% 추가 적립해준다. 상담만 받아도 스타벅스 음료교환권을 증정하는 등 다양한 이벤트도 진행한다.

한편 신세계까사는 입주 고객들을 대상으로 가상현실(VR) 시스템을 통한 단지별 전문 인테리어 상담 서비스를 진행하고 있다. 신세계까사의 가구를 가상 공간에서 직접 배치해보며 인테리어 톤앤무드를 한눈에 파악할 수 있어 고객의 빠른 의사결정이 가능하다.





AD

신세계까사 관계자는 "최근 서울·수도권 하이엔드 신규 입주 단지가 주목받고 있는 만큼 고급 인테리어 수요를 선점하기 위해 총력을 다할 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>