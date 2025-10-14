비보존제약, 500억규모 유상증자…사업역량 강화·재무여력 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비보존제약은 지속 가능한 사업역량 강화와 재무여력 확보를 위해 유상증자를 결정했다고 14일 밝혔다.

비보존제약은 전날(13일) 주주배정 후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를결정했다고 공시했다. 이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 1061만5000주로 예상 발행가액 4710원 기준 약 500억원 규모다. 최종 실권주는 대표 주관사인 NH투자증권이 잔액인수한다.

이번 유상증자로 확보된 자금은 제약사업 경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 위한 재원으로 활용할 계획이다. 특히 국산 38호 혁신신약인 비마약성 진통제 어나프라주(성분명 오피란제린염산염)의 시장 안착을 위한 영업 및 마케팅 역량확대에도 사용된다.

회사 관계자는 "어나프라주 품목허가를 위한 대규모 연구개발비 집행및 출시 준비로 재무 여력이 약화됐다"며 "이번 자금 확보를통해 신약 상용화와 재무건전성 개선을 동시에 추진할 계획이다"라고 밝혔다.

이어 "조속하게 어나프라주의 사업적 성과를 창출하고 사업구조효율화를 바탕으로 한 기업 가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.





한편 비보존제약은지난 9월 글로벌 헬스케어 전문기업 다이이찌산쿄의 한국법인인 한국다이이찌산쿄를 어나프라주 공동 프로모션파트너사로 선정했다. 양사는 어나프라주의 국내 유통, 영업및 마케팅을 위해 적극 협력할 예정이다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

