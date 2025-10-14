경기도, 25일 고양 창조혁신캠퍼스서 'AI페스티벌'

경기도가 25일 고양 창조혁신캠퍼스에서 과학기술정보통신부, 정보통신산업진흥원과 함께 '2025 경기SW미래채움 AI 페스티벌'을 개최한다.
이날 행사장은 ▲코딩&메이킹 탐험대 ▲에듀테크 탐험대 ▲창의융합 놀이탐험대 ▲AI FUN탐험대 ▲홍보관 등 다섯 개 테마존으로 꾸려진다.
코딩&메이킹 탐험대에서는 드론 조종과 가상현실(VR) 체험, 로봇 만들기 등 체험 프로그램이 진행되며, 에듀테크 탐험대에서는 자율주행 로봇 시연과 학습 솔루션, VR 콘텐츠 등 첨단 교육 기술을 확인할 수 있다.
개막식 공연으로는 세계마술협회 클로즈업마술에서 '올해의 마술사' 상을 받은 이준형 마술사가 무대에 올라 디지털 마술을 선보인다.
이 밖에도 레고 브릭 조립하기, AI 사진관, 3D 프린터 쿠키 만들기, 디지털 페인팅 등 다양한 체험 프로그램과 경기SW미래채움 사업 성과 전시 및 고등 창의과학톤 경진대회 투표존이 마련된다.
특히 성균관대학교와 협력한 창의과학톤 본선에서는 데이터톤과 아이디어톤 부문 8팀이 경쟁을 벌인다. 최종 수상팀은 발표심사(80%)와 현장투표(20%)를 합산해 선정되며, 경기도경제과학진흥원장상, 성균관대 소프트웨어융합대학장상 등이 수여된다.
신청은 이달 21일까지 홈페이지(ggswfesta.kr)에 들어가 하면 되며 일부 프로그램은 현장 접수도 병행한다.
지금 뜨는 뉴스
김기병 경기도 AI국장은 "도민 누구나 쉽고 재미있게 인공지능(AI)과 소프트웨어(SW)를 체험할 수 있도록 북부 페스티벌을 기획했다"면서 "앞으로도 지역, 대학, 기업과 협력해 AI·SW 인재를 양성하고 대한민국 디지털 혁신을 선도해 나가겠다"고 말했다.
이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>