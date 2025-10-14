부산교통공사, 아름다운가게와 한부모가족 지원 기부금 5000만원 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

명륜역점 공동 운영 수익금, 복지시설 보수 지원… 19년째 나눔 이어가

부산교통공사(사장 이병진)는 재단법인 아름다운가게와 지난 13일 부산시청 국제의전실에서 '부산교통공사·아름다운가게 한부모가족 지원 기부금 전달식'을 열고, 아름다운가게 부산명륜역점의 공동 운영 수익금 5000만원을 부산시에 전달했다.

부산교통공사가 아름다운가게와 한부모가족 지원 기부금 5000만원을 전달하고 있다. 부산교통공사 제공

이날 전달식에는 이병진 부산교통공사 사장, 박성환 아름다운가게 부산본부 공동대표, 이준승 부산시 행정부시장 등이 참석했다. 기부금은 한부모가족복지시설 보수공사에 사용될 예정이다.

부산교통공사는 2006년부터 도시철도 1호선 명륜역 유휴공간을 아름다운가게에 제공하고 부산명륜역점을 공동 운영해 오고 있다. 두 기관은 매년 운영협의회를 통해 수익금 사용처를 협의하고 있으며, 올해는 운영 수익금 일부를 한부모가정의 자립 기반 조성에 기여하기로 했다.

지난달 24일에는 공사 임직원들이 부산도시철도 개통 40주년을 맞아 의류, 생활용품, 도서, 가전제품 등 1000여점의 물품을 기부하고 아름다운가게 부산명륜역점에서 '사랑나눔 바자회'를 개최했다. 판매 수익금 전액은 도움이 필요한 이웃을 지원하는 데 사용될 예정이다.





이병진 부산교통공사 사장은 "19년 동안 아름다운가게와 함께 명륜역점을 운영하며 수익금을 지역에 환원할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "전 임직원이 함께한 나눔이 더 큰 선순환으로 이어질 수 있도록 다양한 사회공헌 활동을 지속하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

