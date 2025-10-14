[2025 국감] "관세청, 보안장비 노후화…사이버 안보 우려"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관세청의 보안장비 노후화로 사이버 안보에 '구멍'이 우려된다는 지적이다.

14일 국회 기획재정위원회 소속의 더불어민주당 정일영 의원(인천 연수을)이 관세청으로 제출받은 자료에 따르면 현재 관세청이 운영하는 보안장비 29종에 97대 중 9종에 17대가 내용연수를 초과한 노후 장비로 분류된다.

내용연수는 최소한의 수리비로 사용할 수 있는 물품의 경제·효과적 사용기간으로 '물품관리법'에 따라 조달청장이 정해 고시한다. 일반적으로 내용연수를 초과한 장비는 노후화된 것으로 간주한다.

특히 사이버 공격의 핵심 방어 장비인 '무선 위협 차단 시스템'은 2014년 도입된 후 11년째 사용돼 내용연수를 7년 초과했고, '통합로그 분석시스템'과 '유해사이트 차단 시스템'은 2016년 도입 후 교체 없이 9년째 사용되는 중인 것으로 확인됐다.

문제는 관세청을 향한 사이버 공격 시도가 최근 2년 사이에 6배 가까이 급증했다는 점이다. 2023년 513건이던 사이버 공격 시도는 지난해 2913건으로 5.7배 늘었고, 올해는 1~8월 이미 1119건이 발생했다.

공격 유형도 웹 접근 시도, 스캐닝, 비인가자 접속, DDoS, 악성프로그램 등을 이용하는 방식으로 지능·다변화되는 양상이다.

전문가들은 이 같은 상황을 두고 사이버 보안장비의 경우 단순한 물리적 내구성보다 기술적 최신성이 중요하다는 점을 강조한다. 최신 보안장비(기술)이 보안 강화와 직결된다는 맥락이다.

이를 고려할 때 내용연수를 초과한 장비는 최신 위협 정보를 반영하기 어렵고, 공격 탐지·차단 성능 저하로 사이버 공격에 취약할 수 있다는 지적이다.

정 의원은 "사이버 보안장비는 단순 행정자산이 아니라 국가 사이버 안보의 최전선에 있는 '디지털 방패' 역할을 한다"며 "정부는 사이버 공격이 급증하는 현 상황을 직시해 보안예산과 장비 교체 주기를 전면 재점검해야 한다"고 강조했다.





또 "관세청은 국가 물류·통관의 핵심 기관으로 한 번의 보안 사고로도 국가 경제 전반에 악영향을 미칠 수 있다"며 "사이버보안 체계 전반의 점검과 예산 확충으로 국민의 정보와 국가 시스템을 지키는 데 만전을 기해야 한다"고 주문했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

