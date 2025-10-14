강원관광재단, 양구서 DMZ 감성 축제 개최…접경지역 관광 활성화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원관광재단, DMZ 감성 축제 '양구에서 바이브하다' 개최

25일 온 가족이 함께 즐기는 가을 소풍형 축제

강원관광재단(대표이사 최성현)이 강원특별자치도, 양구군과 함께 오는 25일 양구군 백자박물관 잔디마당에서 '디엠지 감성 축제(DMZ VIBE FESTA) 양구에서 바이브하다'를 개최한다고 14일 밝혔다.

'디엠지 감성 축제(DMZ VIBE FESTA) 양구에서 바이브하다' 포스터. 강원관광재단 제공

'2025-2026 강원 방문의 해'와 연계한 이번 축제는 화천에 이어 세 번째 접경지역 순회 행사로, 양구의 특산물과 문화예술이 어우러진 가족 체험형 축제다. 양구를 대표하는 백자박물관 도예 체험과 연계해 예술·자연·음악이 결합한 새로운 관광 모델을 선보인다.

주요 프로그램으로는 눈과 귀가 즐거운 특별 거리공연(버스킹)과 다채로운 체험이 운영된다. 백자박물관 야외무대에서는 엠씨(MC) 영식의 재치 있는 진행 아래, 인기 예능 '골 때리는 그녀들'에서 활약한 가수 정예원과 호소력 짙은 목소리의 신의진이 선사하는 감미로운 라이브, 그리고 화려한 뮤지컬 갈라쇼가 펼쳐진다. 또한 양구 대표특산물을 활용한 사과잼, 꿀라떼, 꿀비누 만들기 체험도 함께 즐길 수 있다. 체험 참가비 일부는 '양구사랑상품권'으로 환급해 지역경제 활성화에 이바지한다.

'디엠지(DMZ) 평화의 길' 25코스 일부를 활용한 걷기도 진행한다. 백자박물관에서 백토마을 전망대까지 왕복 1시간을 다녀오며, 5곳의 도장찍기(스탬프 미션)를 완수하면 '추억의 뽑기'에 참여할 수 있다.

지역 주민이 판매하는 특산물 꿀, 사과, 시래기 홍보부스도 운영하며, 백자박물관 도예 체험 참가자에게는 페스타 체험부스 50% 할인권을 제공한다. 양구군 방산면 맛집과 관광지 정보도 함께 제공해 체류형 관광을 유도할 계획이다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "양구의 문화예술 자원과 특산물을 활용한 가족 친화형 관광 모델"이라며 "지역 주민과 관광객이 함께 어우러지는 상생형 축제로 접경지역 관광의 새로운 가능성을 열어가겠다"고 밝혔다.





접경지역 순회 행사는 양구에 이어 11월 8일 인제에서 계속된다. 자세한 내용은 누리집에서 확인할 수 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

