에버랜드, '케데헌' 싱어롱 불꽃쇼 공개…황금빛 혼문 수놓는다

넷플릭스 애니메이션과 협업…불꽃 수량 25% 늘려 콘서트급 연출

삼성물산 리조트부문 에버랜드가 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'와 협업한 신규 야간 공연 '케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 불꽃쇼'를 선보인다. 공연은 오는 연말까지 매일 밤 포시즌스가든에서 진행된다.

14일 삼성물산 리조트부문에 따르면 지난 12일 첫 공개된 이번 불꽃쇼는 길이 24미터, 높이 11미터의 초대형 LED 스크린과 이머시브 사운드 시스템을 통해 영화의 오리지널 영상과 OST를 생생하게 구현한다. '골든', '하우 잇츠 던', '소다 팝', '유어 아이돌' 등 히트곡이 메들리로 흐르며 자막을 통해 관객이 함께 부를 수 있는 싱어롱 형식으로 구성됐다.

올가을 '케데헌 성지'로 자리매김한 에버랜드가 테마존에 이어 수천 발의 불꽃과 영상, 음악, 특수효과 등이 어우러진 신규 야간 공연 '케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 불꽃쇼'를 올연말까지 선보인다. 에버랜드 포시즌스가든에서 펼쳐지는 '케이팝 데몬 헌터스 싱어롱 불꽃쇼' 현장. 삼성물산

노래에 맞춰 불꽃과 조명, 특수효과가 결합되며 콘서트 현장을 연상케 하는 장면을 연출한다. 에버랜드는 기존 공연보다 불꽃 수량을 약 25% 늘려 황금빛 혼문을 형상화한 시각적 효과를 강화했다.

공연 소식이 알려지자 SNS에서는 "콘서트처럼 떼창을 즐길 수 있다", "황금빛 혼문 완성하러 간다" 등의 반응이 이어졌다.

한편 에버랜드는 지난달 26일 '케이팝 데몬 헌터스' 테마존을 개장한 이후 약 4만 명이 방문했다고 밝혔다. 방문객들은 '헌트릭스', '사자 보이즈' 등 영화 속 캐릭터와 세계관을 포토존, 미션게임, OST 등으로 체험하고 있으며, 현장에서만 구입 가능한 38종의 한정판 굿즈도 큰 인기를 얻고 있다.





에버랜드 관계자는 "테마존에 이어 불꽃쇼로 협업 콘텐츠를 확장해 하루 종일 몰입할 수 있는 특별한 경험을 제공하고 있다"고 말했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr

