철도공단-KAIST, AI·디지털 철도 전문 인력 양성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국가철도공단과 KAIST가 철도산업 인공지능(AI) 전문 인재 양성에 나선다.

철도공단은 KAIST와 위탁교육 과정을 신설·운영해 철도산업 AI 전문 인재를 육성하겠다고 14일 밝혔다.

이 과정은 철도산업 전반에 빠르게 확산되는 AI, 빅데이터, 디지털트윈 등 신기술을 선제적으로 도입해 실무에 적용할 수 있는 전문 인력을 양성하기 위해 신설된다.

교육은 스마트시티·미래도시 인프라 전문가 양성을 위한 '미래도시 전문 석사 학위과정'과 스마트 센싱·AI·디지털 트윈을 아우르는 프로젝트 중심의 실무 과정 '디지털 전환(DX) 프론티어 마이크로 디그리(Micro-degree) 과정'으로 운영된다.

DX 프론티어 과정은 교육생 20명을 선발해 4개월간 AI 기초 및 실습을 시작으로 BIM(건설 정보 모델링)·사이버물리시스템, 모빌리티 서비스 등 첨단 신기술을 다룬다.

마이크로 디그리는 특정 주제에 KAIST 석사과정을 구성하는 커리큘럼의 50%에 대응하는 것을 지향하는 프로그램이다.

교육생들은 철도 시설물 모니터링 체계 설계와 AI 기반 시설물 상태분석 등 실제 철도 현장의 문제를 해결하는 프로젝트를 직접 수행하면서 실무형 AI 역량을 갖출 기회를 갖게 된다.

이번 과정은 철도공단이 추진하는 '생애주기별 맞춤형 AI 교육체계'와 연계해 진행한다. 철도공단은 이 과정 신설로 신입사원부터 관리자까지 단계별 AI 역량을 강화해 현업에서 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 적용으로 업무 효율성을 높이고 스마트한 철도망 구축과 고객 서비스 고도화를 실현하겠다는 구상이다.





AD

이성해 철도공단 이사장은 "KAIST와의 협력은 철도공단이 추진하는 AI 기반 스마트 철도혁신의 핵심 동력"이라며 "신설한 교육과정이 철도산업의 미래를 선도할 AI 전문 인재를 육성하는 허브로 자리매김할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>