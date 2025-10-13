조현준, 한·미·일 경제대화 참석…효성중공업 중심 '전력망 협력' 논의한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내일부터 이틀간 일본 도쿄서 열리는 TED

효성, 美 송전 인프라 노후화 대응 방침

삼전 이재용·현대차 정의선 등도 참여할 듯

국내 주요 그룹 총수들이 '한·미·일 경제대화(TED·Trilateral Economic Dialogue)'에 참석해 공급망과 에너지 안보 등 협력 방안을 논의한다.

13일 재계에 따르면 조현준 효성 회장은 오는 14~15일 일본 도쿄에서 열리는 제3회 한·미·일 경제대화에 참석한다. 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장도 참여하는 것으로 알려졌다. 한·미·일 경제대화는 3개 국가의 정·재계 리더들이 모여 민주주의와 공동 번영을 위한 다각적 협력 방안을 논의하는 정책 세미나다. 2023년 미국 샌프란시스코에서 출범했다.

조현준 효성 회장이 지난해 10월18일 오전 서울 영등포구 FKI타워에서 한국경제인협회(한경협)가 일본 게이단렌(경제단체연합회)과 함께 연 '제31회 한일재계회의'에 참석하고 있다. 연합뉴스

조 회장은 이번 회의에서 AI 확산과 전기차 보급, 데이터센터 증가로 인한 전력 수요 급증 문제를 중심으로 다룰 전망이다. 한국, 미국, 일본 간 송전망과 에너지 인프라 협력 방안을 논의할 것으로 보인다. 효성중공업은 초고압 변압기, 초고압직류송전(HVDC), 가스절연개폐장치(GIS) 등 전력기기를 생산하며 글로벌 송전 인프라 시장에서 기술 경쟁력을 확보하고 있다,

정 회장은 현대차그룹 후원사 자격으로 지난해에 이어 올해도 행사장에 자리할 것으로 전해졌다. 정 회장은 지난해 서울 용산 그랜드하얏트호텔에서 열린 제2회 한·미·일 경제대화에서 빌 해거티 미국 공화당 상원의원, 크리스 쿤스 민주당 상원의원 등과 논의한 바 있다.

이 회장은 지난해 불참했던 한·미·일 경제대화에 올해는 참석할 것으로 점쳐진다.





이밖에 정인섭 한화오션 사장과 신학철 LG화학 부사장 등도 참석한다. 일본에서는 게이단렌(일본경제단체연합회), 소프트뱅크, 도요타, 소니 등 주요 기업이 자리를 함께한다. 미국 쪽에서는 해거티 의원을 비롯한 조지 글래스 주일 미국대사, 앨리슨 후커 미 국무부 정무차관과 퀄컴, 페덱스 등이 참석할 예정이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

