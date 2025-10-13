삼척시, 14일 '제31회 시민의 날' 기념행사…시민 단결·화합의 장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼척시민의 단결과 화합, 애향심과 자긍심을 고취하기 위한 제31회 삼척시민의 날 기념 경축 행사가 오는 14일 오전 10시 삼척종합운동장에서 열린다.

제31회 삼척시민의 날 기념 경축 행사 포스터. 삼척시 제공

이번 행사에는 12개 읍면동 주민과 다문화가족, 출향인사 등 1만5000여 명이 참석할 예정이다.

기념행사는 삼척시민합창단과 청아중학교 치어리딩팀의 식전공연으로 시작하고, 시민헌장 낭독(김대화 삼척문화원장·전년도 삼척시민상 대상 수상자), 삼척시민상 시상, 기념사 및 축사, 삼척시민의 노래 제창 등이 진행된다.

올해 제31회 삼척시민상 대상은 시정발전유공에 기여한 유재용 삼척시사회단체협의회 이사장이, 본상은 이성국 씨와 한상찬 씨가 각각 수상한다.

이어 식후행사로 삼척조비농악단의 전통공연과 기줄다리기, 단체 줄넘기, 단체 공굴리기 등 체육경기 및 시민노래자랑이 열리며, 김연자, 태진아, 박상철, 주예희 등 초청가수 공연도 이어진다. 행사장에서는 읍면동별 향토 먹거리장터도 운영된다.





시 관계자는 "민선 8기 시민과 함께 다시 뛰는 삼척을 위해 많은 성원과 격려를 보내 주신 시민들께 감사드린다"며 "비가 예보되어 있지만 식전공연을 포함한 다양한 프로그램을 준비했으니 시민 여러분께서도 함께해 화합과 소통의 장이 되길 바란다"고 전했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

